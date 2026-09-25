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Newsबिजनेस न्यूजमुंबई के लग्जरी घरों की कीमतों में 6.2% उछाल, दुनिया के टॉप 10 प्राइम मार्केट में शामिल

मुंबई के लग्जरी घरों की कीमतों में 6.2% उछाल, दुनिया के टॉप 10 प्राइम मार्केट में शामिल

मुंबई का प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट दुनिया के टॉप शहरों में शामिल हो गया है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में लग्जरी घरों की कीमतों में सालाना 6.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं, बेंगलुरु और नई दिल्ली ने भी ग्लोबल टॉप 20 में जगह बनाई है।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 25, 2026 18:58 IST
AI Generated Image

In Short

  • मुंबई में प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतें एक साल में 6.2% बढ़ीं, शहर ग्लोबल रैंकिंग में 8वें स्थान पर रहा।
  • बेंगलुरु 4.5% और नई दिल्ली 3.9% कीमत वृद्धि के साथ दुनिया के टॉप 20 शहरों में शामिल हुए।
  • नाइट फ्रैंक इंडेक्स के अनुसार, टोक्यो 50.7% ग्रोथ के साथ ग्लोबल प्राइम हाउसिंग मार्केट में सबसे आगे रहा।

मुंबई का प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट एक बार फिर दुनिया के बड़े शहरों में अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। नाइट फ्रैंक के Prime Global Cities Index Q2 2026 के अनुसार, मुंबई में प्राइम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में सालाना आधार पर 6.2% की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रदर्शन के साथ मुंबई दुनिया में 8वें स्थान पर रहा।

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रिपोर्ट के मुताबिक, 46 शहरों के इंडेक्स में प्राइम रेजिडेंशियल कीमतों की औसत बढ़ोतरी 2.6% रही, जबकि मुंबई की ग्रोथ इससे दोगुने से भी ज्यादा रही। अप्रैल-जून 2026 तिमाही में मुंबई में प्राइम प्रॉपर्टी की कीमतें तिमाही आधार पर 1.7% बढ़ीं।

बेंगलुरु और दिल्ली भी टॉप 20 में शामिल

नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के तीन शहरों ने दुनिया के टॉप 20 प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट में जगह बनाई है।

बेंगलुरु 4.5% सालाना कीमत वृद्धि के साथ 12वें स्थान पर रहा, जबकि नई दिल्ली 3.9% वृद्धि के साथ 17वें स्थान पर रही।

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने कहा कि मुंबई का टॉप 10 ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट में शामिल होना महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक, शहर में प्रीमियम लोकेशन, बेहतर क्वालिटी और अलग तरह के रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की मांग कीमतों को सपोर्ट कर रही है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

टोक्यो रहा सबसे आगे

ग्लोबल रैंकिंग में जापान का टोक्यो पहले स्थान पर रहा। टोक्यो में प्राइम रेजिडेंशियल कीमतों में सालाना 50.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

मनीला 14.6% वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि दुबई और सिंगापुर क्रमशः 10.9% और 9.5% ग्रोथ के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहे।

दक्षिण कोरिया का सियोल भी टॉप 10 में शामिल रहा, जहां प्राइम प्रॉपर्टी कीमतों में 6.4% की बढ़ोतरी हुई।

दुनिया के कई शहरों में कीमतों में गिरावट

रिपोर्ट के अनुसार, दूसरी तिमाही 2026 तक 12 महीनों में 46 शहरों में प्राइम रेजिडेंशियल कीमतों में औसतन 2.6% की वृद्धि हुई। इनमें से 32 शहरों में कीमतें बढ़ीं, जबकि 15 शहरों में गिरावट दर्ज की गई।

बीजिंग में सबसे बड़ी 8.4% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद टोरंटो में 7.3% और वेलिंगटन में 5.4% की गिरावट रही। लंदन के प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट में भी सालाना आधार पर 3.6% की गिरावट दर्ज की गई।

ग्लोबल लग्जरी हाउसिंग मार्केट में सुधार के संकेत

नाइट फ्रैंक के ग्लोबल हेड ऑफ रिसर्च लियाम बैली ने कहा कि ताजा आंकड़े ग्लोबल लग्जरी हाउसिंग मार्केट में धीरे-धीरे सुधार की ओर इशारा करते हैं।

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उन्होंने कहा कि अलग-अलग शहरों में प्रदर्शन अलग रहा है और लोकल सप्लाई, करेंसी में बदलाव, वेल्थ क्रिएशन और ब्याज दरों का असर आगे भी प्राइम रेजिडेंशियल मार्केट पर दिखाई देगा।

Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 25, 2026