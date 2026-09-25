₹15,999 में 5G फोन और ₹18,499 में OnePlus, Amazon की Early Deals में मिल रहे धांसू ऑफर

Amazon Great Indian Festival 2026 की Early Deals अब लाइव हो चुकी हैं। इस फेस्टिव सीजन में ग्राहक स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ब्यूटी, होम और किचन जैसे कई कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक, लाखों प्रोडक्ट्स पर साल की सबसे कम कीमतों वाली डील उपलब्ध कराई जा रही है।

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SBI कार्ड से मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट

Early Deals के दौरान ग्राहक SBI क्रेडिट और डेबिट कार्ड के साथ-साथ EMI ट्रांजैक्शन पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। वहीं प्राइम मेंबर्स के लिए इस फेस्टिव शॉपिंग में 10% तक के अतिरिक्त फायदे दिए जा रहे हैं।

Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले Prime मेंबर्स को अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलेगा, जबकि नॉन-प्राइम ग्राहकों के लिए 3% कैशबैक का ऑफर है। इसके अलावा Amazon Pay Later के जरिए कुछ खरीदारी पर कैशबैक और ब्याज मुक्त EMI की सुविधा भी दी जा रही है।

स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर बड़े ऑफर

Amazon Great Indian Festival 2026 Early Deals में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर 80% तक की छूट दी जा रही है। OnePlus N6x को 18,499 रुपये में खरीदा जा सकता है, जबकि Redmi 17 5G की कीमत 23,999 रुपये रखी गई है। iQOO Z10 Lite 5G बैंक ऑफर के साथ 15,999 रुपये में उपलब्ध है।

इसके अलावा iQOO Neo 10, Lava Bold N2, OnePlus Watch 2R, Apple 2026 MacBook Neo 13 और ASUS Vivobook 15 जैसे प्रोडक्ट्स पर भी ऑफर मिल रहे हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

टीवी और होम अप्लायंस पर भी छूट

ग्राहकों के लिए स्मार्ट टीवी 9,999 रुपये से शुरू हो रहे हैं। Samsung, TCL और LG जैसे ब्रांड्स के स्मार्ट टीवी पर ऑफर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा स्मार्ट रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जैसे होम अप्लायंस भी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं।

AI की मदद से आसान होगी शॉपिंग

Amazon ने फेस्टिव शॉपिंग को आसान बनाने के लिए AI आधारित फीचर्स भी जोड़े हैं। Rufus AI असिस्टेंट ग्राहकों को प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, प्राइस हिस्ट्री और डील अलर्ट जैसी सुविधाएं देता है। वहीं Lens AI की मदद से फोटो क्लिक करके प्रोडक्ट खोजा जा सकता है।

8 अक्टूबर से शुरू होगा Great Indian Festival

Early Deals के जरिए ग्राहक फेस्टिव शॉपिंग की शुरुआत पहले ही कर सकते हैं। Amazon Great Indian Festival 2026 की शुरुआत 8 अक्टूबर से होगी। कंपनी ने बताया कि इन डील्स के तहत अलग-अलग कैटेगरी में कई प्रोडक्ट्स पर ऑफर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा Amazon Bazaar पर फैशन, ब्यूटी, किचन और होम कैटेगरी में 70% तक की छूट दी जा रही है। Pasted text Amazon ने फेस्टिव सीजन की तैयारी के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार भी किया है और 1.60 लाख से ज्यादा सीजनल वर्क अवसर तैयार किए हैं।