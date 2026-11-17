महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने सिंधुदुर्ग के चिपी एयरपोर्ट से नवी मुंबई के बीच फ्लाइट सेवा शुरू करने के लिए ₹16.74 करोड़ की वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF) मंजूर की है। यह आर्थिक सहायता एक साल के लिए दी जाएगी। इससे लंबे समय से बंद पड़ी चिपी एयरपोर्ट की हवाई सेवाओं को दोबारा शुरू करने का रास्ता साफ हो सकता है।

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मुंबई की जगह नवी मुंबई से जुड़ेंगे सिंधुदुर्ग के विमान

पहले सरकार ने सिंधुदुर्ग के चिपी एयरपोर्ट से मुंबई एयरपोर्ट के बीच फ्लाइट सेवा शुरू करने की योजना बनाई थी। इसके लिए 30 मार्च 2026 को Fly91 एयरलाइन को मंजूरी भी दी गई थी।

हालांकि, मुंबई एयरपोर्ट पर जरूरी फ्लाइट स्लॉट नहीं मिलने के कारण यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी (MADC) ने चिपी से नवी मुंबई के बीच फ्लाइट संचालन का प्रस्ताव दिया।

अब सरकार ने मुंबई वाले पुराने प्रस्ताव को रद्द करके सिंधुदुर्ग-नवी मुंबई-सिंधुदुर्ग रूट को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी है।

Fly91 को मिलेगी ₹16.74 करोड़ की सहायता

सोमवार, 16 नवंबर को जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के मुताबिक, राज्य सरकार ने Fly91 का संचालन करने वाली Just Udo Aviation Private Limited के लिए कुल ₹16,74,62,000 की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

यह सहायता केंद्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (RCS) के दिशानिर्देशों के तहत ₹6,200 प्रति सीट की दर से दी जाएगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने 27 अक्टूबर को इस रूट पर उड़ानें संचालित करने वाली एयरलाइन को 100 फीसदी VGF सहायता देने की मंजूरी दी थी।

कब तक मिलेगी सरकारी सहायता?

सरकार के मुताबिक, VGF सहायता वास्तविक उड़ान संचालन शुरू होने की तारीख से एक साल तक मिलेगी।

हालांकि, यदि इस अवधि से पहले सिंधुदुर्ग-नवी मुंबई रूट केंद्र सरकार की RCS-UDAN योजना में शामिल होकर उसके तहत चालू हो जाता है, तो राज्य की यह सहायता उसी समय समाप्त हो जाएगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि एक साल की अवधि के बाद VGF सहायता का विस्तार नहीं किया जाएगा। एयरलाइन को भुगतान वास्तविक रूप से संचालित उड़ानों की संख्या के आधार पर किया जाएगा।

चिपी एयरपोर्ट पर क्यों बंद हुई थीं उड़ानें?

सिंधुदुर्ग जिले के वेंगुर्ला तालुका के चिपी गांव में स्थित एयरपोर्ट का उद्घाटन अक्टूबर 2021 में किया गया था।

इसका उद्देश्य कोंकण क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना और मुंबई सहित दूसरे शहरों से हवाई संपर्क बेहतर बनाना था। हालांकि, तकनीकी समस्याओं के कारण यहां से उड़ान सेवाएं बंद हो गई थीं।

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महाराष्ट्र के बंदरगाह मंत्री नितेश राणे पहले कह चुके हैं कि चिपी एयरपोर्ट से उड़ानें दोबारा शुरू होने पर महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों को काफी फायदा होगा।

पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

सिंधुदुर्ग अपने खूबसूरत समुद्री तटों, ऐतिहासिक किलों और पश्चिमी घाट की हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। नवी मुंबई से सीधी हवाई कनेक्टिविटी मिलने पर इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही आसान हो सकती है।

सरकार ने MADC को निर्देश दिया है कि वह इस रूट को केंद्र की RCS-UDAN योजना में शामिल कराने के प्रयास करे। साथ ही Fly91 से बातचीत करके प्रति सीट VGF राशि कम करने की संभावना भी तलाशे।

फिलहाल उड़ानों की शुरुआत की निश्चित तारीख और शेड्यूल घोषित नहीं किया गया है।