LTCG Tax पर सरकार बदलेगी नियम? निर्मला सीतारमण के बयान ने बढ़ाई निवेशकों की उम्मीद

शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को लेकर अहम खबर आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में LTCG और सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) पर बात की। उन्होंने कहा कि सरकार इन मुद्दों पर सभी हितधारकों की राय सुनने को तैयार है। उनके इस बयान के बाद शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली।

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LTCG टैक्स पर क्या बोलीं वित्त मंत्री?

निर्मला सीतारमण ने कहा कि LTCG और STT को लेकर भारतीय और विदेशी निवेशक लगातार अपनी राय दे रहे हैं। सरकार भी इन मुद्दों पर निवेशकों से बातचीत कर रही है। उनका कहना था कि टैक्स से जुड़े मामलों पर चर्चा होना अच्छी बात है।

हालांकि, वित्त मंत्री ने LTCG या STT को घटाने, पूरी तरह हटाने या इनकी दरों में बदलाव करने को लेकर कोई घोषणा नहीं की। उन्होंने सिर्फ हितधारकों के सुझाव सुनने और उन पर चर्चा करने की बात कही।

निवेशकों की मांग पर सरकार का क्या रुख?

वित्त मंत्री ने संकेत दिया कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स के मौजूदा ढांचे पर निवेशकों की चिंताओं को सुनने के लिए तैयार है। इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं।

दरअसल, आगामी बजट से पहले निवेशक और मार्केट एक्सपर्ट्स लगातार LTCG टैक्स हटाने या इसकी समीक्षा करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में वित्त मंत्री का यह बयान निवेशकों के लिए अहम माना जा रहा है।

अभी कितना लगता है LTCG टैक्स?

बजट 2024 में सरकार ने इक्विटी पर LTCG टैक्स बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया था। इसके बाद से शेयर बाजार के कुछ निवेशक इस टैक्स को लेकर चिंता जता रहे हैं।

बाजार से जुड़े लोगों का मानना है कि अगर सरकार लॉन्ग टर्म निवेश पर टैक्स का बोझ कम करती है, तो लोग सोने और पारंपरिक बचत विकल्पों के बजाय शेयर बाजार और कारोबार में ज्यादा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। हालांकि, सरकार ने फिलहाल टैक्स में किसी बदलाव का ऐलान नहीं किया है।

वित्त मंत्री के बयान के बाद शेयर बाजार में तेजी

वित्त मंत्री के बयान के बाद भारतीय शेयर बाजार में अचानक जोरदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1,100 अंक से ज्यादा उछलकर 73,000 के स्तर को पार कर गया।

वहीं, निफ्टी भी 350 अंक से ज्यादा चढ़कर 22,700 के पार कारोबार करता नजर आया। हालांकि, LTCG टैक्स हटाने या घटाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। निवेशकों की नजर अब आगामी बजट से जुड़ी चर्चाओं पर रहेगी।