मुंबई में 37,500 तो कोलकाता में सिर्फ 4,650 नए घर लॉन्च! आखिर बिल्डर इस शहर में क्यों नहीं बढ़ा रहे सप्लाई?

देश के बड़े शहरों में नए हाउसिंग प्रोजेक्ट तेजी से लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन कोलकाता में तस्वीर अलग है। साल 2026 की तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर के बीच देश के सात प्रमुख शहरों में कोलकाता में सबसे कम नए घर लॉन्च हुए। आखिर ऐसा क्यों है और क्या इसका मतलब शहर के रियल एस्टेट बाजार में कमजोरी है?

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रियल एस्टेट कंसल्टेंसी ANAROCK की रिपोर्ट के मुताबिक, इस दौरान कोलकाता में सिर्फ 4,650 नए घर लॉन्च हुए। वहीं, मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में 37,500 और हैदराबाद में 18,950 घर लॉन्च किए गए।

कोलकाता में सस्ते घरों की ज्यादा मांग

रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता में ज्यादातर लोग अपने रहने के लिए घर खरीदते हैं। यहां महंगे और लग्जरी घरों के मुकाबले किफायती मकानों की मांग ज्यादा है।

तीसरी तिमाही में कोलकाता के सिर्फ 4% नए घरों की कीमत ₹1.5 करोड़ से ज्यादा थी। वहीं, हैदराबाद में यह आंकड़ा 66%, NCR में 62% और बेंगलुरु में 52% रहा।

दूसरी ओर, कोलकाता में लॉन्च हुए 57% घर किफायती और कम कीमत वाले मिड-सेगमेंट में थे।

जितने घर लॉन्च हुए, लगभग उतने बिके भी

कोलकाता में जुलाई से सितंबर के बीच करीब 4,000 घर बिके, जबकि 4,650 नए घर लॉन्च हुए। इससे पता चलता है कि यहां बिल्डर मांग के हिसाब से ही नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं।

शहर में बिक्री के लिए उपलब्ध घरों की संख्या 30,400 रही, जो सातों प्रमुख शहरों में सबसे कम थी। इसके मुकाबले MMR में करीब 1.98 लाख और हैदराबाद में 1.14 लाख से ज्यादा घर उपलब्ध थे।

दूसरे शहरों के मुकाबले घरों की कीमत कम

कोलकाता में घरों की औसत कीमत ₹6,500 प्रति वर्ग फुट रही। यह सातों प्रमुख शहरों में सबसे कम है।

वहीं, MMR में औसत कीमत करीब ₹18,000 और NCR में लगभग ₹10,000 प्रति वर्ग फुट थी।

महंगे शहरों में बिल्डरों को लग्जरी प्रोजेक्ट से ज्यादा मुनाफा मिलने की संभावना रहती है। लेकिन कोलकाता में खरीदार कीमत को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए बिल्डर सीमित संख्या में नए प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं।

क्या कोलकाता का रियल एस्टेट बाजार कमजोर है?

रिपोर्ट के मुताबिक, कम नए घर लॉन्च होने का मतलब जरूरी नहीं कि बाजार कमजोर हो। कोलकाता में बिल्डर जरूरत के हिसाब से घर बना रहे हैं, जिससे बिना बिके मकानों की संख्या बढ़ने का जोखिम कम रहता है।

यानी जहां दूसरे शहरों में महंगे घरों का चलन बढ़ रहा है, वहीं कोलकाता का रियल एस्टेट बाजार अब भी किफायती घरों और वास्तविक खरीदारों की मांग पर टिका हुआ है।