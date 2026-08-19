KKR ने BookMyShow में खरीदी हिस्सेदारी; लाइव एंटरटेनमेंट कारोबार को बढ़ाने की तैयारी

ग्लोबल निवेश कंपनी केकेआर ने ऑनलाइन टिकटिंग और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म बुकमायशो में अल्पमत हिस्सेदारी खरीदने का फैसला किया है। इस निवेश के जरिए कंपनी अपने लाइव एंटरटेनमेंट कारोबार को और मजबूत करना चाहती है। बुकमायशो ने कहा है कि यह निवेश उसके विकास के अगले चरण में मदद करेगा और देशभर में मनोरंजन से जुड़ी सेवाओं का विस्तार करेगा।

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केकेआर खरीदेगी बुकमायशो में अल्पमत हिस्सेदारी

केकेआर द्वारा मैनेज किए जाने वाले फंड बुकमायशो में अल्पमत हिस्सेदारी खरीदेंगे। इसके लिए दोनों कंपनियों के बीच अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। हालांकि, इस सौदे की आर्थिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यह सौदा जरूरी रेगुलेटरी मंजूरियों के बाद पूरा होगा।

2007 में शुरू हुई थी बुकमायशो की शुरुआत

बुकमायशो की शुरुआत साल 2007 में एक ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में हुई थी। समय के साथ कंपनी ने खुद को सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रखा और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कई सेवाओं में विस्तार किया। अब यह फिल्म, लाइव इवेंट और अलग अलग मनोरंजन अनुभवों से जुड़ी कंपनी बन चुकी है।

कंपनी की लाइव एंटरटेनमेंट इकाई बुकमायशो लाइव कलाकारों और इवेंट से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन पर काम करती है। इसमें टैलेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की खरीद, प्रोडक्शन, प्रमोशन, पार्टनरशिप और दर्शकों तक पहुंच बनाने जैसे काम शामिल हैं।

700 से ज्यादा शहरों में पहुंच बना चुकी है कंपनी

बुकमायशो भारत के 700 से ज्यादा शहरों और कस्बों में काम कर रही है। कंपनी ने अपने लाइव एंटरटेनमेंट पोर्टफोलियो में म्यूजिक कॉन्सर्ट, लाइव परफॉर्मेंस, थिएट्रिकल शो और स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्रों को शामिल किया है।

केकेआर का निवेश ऐसे समय में आया है जब भारत में लाइव एंटरटेनमेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है। कंपनी का कहना है कि यह निवेश बुकमायशो के कारोबार को आगे बढ़ाने और ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाने में मदद करेगा।

केकेआर ने जताया भारत के मनोरंजन सेक्टर पर भरोसा

केकेआर ने कहा कि उसका निवेश भारत के एंटरटेनमेंट सेक्टर की संभावनाओं और बुकमायशो की ग्रोथ पर भरोसा दिखाता है। कंपनी के मुताबिक, बढ़ता खर्च करने की क्षमता, बड़ी युवा आबादी और लाइव एंटरटेनमेंट की बढ़ती मांग इस सेक्टर को मजबूत बना रही है।

केकेआर के पार्टनर और इंडिया प्राइवेट इक्विटी प्रमुख अक्षय तन्ना ने कहा कि बुकमायशो भारत में बेहतर एंटरटेनमेंट अनुभव देने वाली अग्रणी कंपनी रही है।

बुकमायशो लाइव ने कराए कई बड़े इंटरनेशनल इवेंट

बुकमायशो लाइव ने भारत में कई बड़े इंटरनेशनल और लोकल इवेंट आयोजित किए हैं। इसमें लोलापालूजा इंडिया, यू टू का द जोशुआ ट्री टूर, भारत में एनबीए गेम्स, डिज्नी का अलादीन और सर्क डु सोलेल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

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इसके अलावा कंपनी ने कोल्डप्ले, एड शीरन, ट्रैविस स्कॉट, लिंकन पार्क, जॉन मेयर, गन्स एन रोजेज, पोस्ट मेलोन और जस्टिन बीबर जैसे इंटरनेशनल कलाकारों के साथ भी काम किया है।

अशीष हेमराजानी ने बताया आगे की योजना

बुकमायशो के फाउंडर और सीईओ आशीष हेमराजानी ने कहा कि केकेआर का ग्लोबल अनुभव और कंज्यूमर बिजनेस की समझ कंपनी के विकास के अगले चरण में मदद करेगी।

बुकमायशो के मौजूदा निवेशकों में नेटवर्क18, एक्सेल पार्टनर्स, एलिवेशन कैपिटल, स्ट्राइप्स ग्रुप और टीपीजी शामिल हैं। यह निवेश केकेआर के भारत में नए प्राइवेट इक्विटी निवेशों में से एक है और कंपनी के ग्लोबल मीडिया और एंटरटेनमेंट पोर्टफोलियो को भी मजबूत करेगा।