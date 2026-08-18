नोएडा एयरपोर्ट के आसपास बदलेगी तस्वीर, YEIDA ने मंजूर किए मेडिकल हब, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री के बड़े प्रोजेक्ट

Jewar Airport: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA ने जेवर नोएडा एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र को आधुनिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कई नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं तैयार करना, बड़ी कंपनियों को आकर्षित करना और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनाना है।

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इस प्लान के तहत मेडिकल हब, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, इंटरनेशनल स्टेडियम और इंटर स्टेट बस टर्मिनल जैसे बड़े प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा ताइवान सिटी, फार्मा क्लस्टर और किसानों के लिए आधुनिक मंडी को भी मंजूरी दी गई है।

मेडिकल हब और यूनिवर्सिटी टाउनशिप को मंजूरी

जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मेडिकल हब और यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएगी।

मेडिकल हब सेक्टर 13 और 14 में 500 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। वहीं सेक्टर 14 में 480 एकड़ क्षेत्र में यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएगी। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में इलाज और उच्च शिक्षा की सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा।

इंटरनेशनल स्टेडियम और हाईटेक मंडी बनेगी

क्षेत्र में खेल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सेक्टर 23डी में 50 एकड़ जमीन पर इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा।

वहीं किसानों के लिए सेक्टर 34 में 36 एकड़ जमीन पर हाईटेक मंडी विकसित की जाएगी। इसका उद्देश्य फसलों की बिक्री, खरीद और भंडारण को आसान बनाना है, ताकि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

कनेक्टिविटी और उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास बढ़ती परिवहन जरूरतों को देखते हुए सेक्टर 23सी में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाया जाएगा। इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिल सकेगी।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर 6 में 300 एकड़ जमीन पर ताइवान सिटी को मंजूरी दी गई है।

इसी सेक्टर में फार्मास्युटिकल फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए 100 से 125 एकड़ जमीन तय की गई है। इससे क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

किसानों के लिए जमीन खरीद दरों में बढ़ोतरी

YEIDA बोर्ड ने गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के किसानों के लिए फेज 1 के तहत जमीन खरीद दरों में 6 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।

इसके बाद जमीन की दर 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर से बढ़कर 4,558 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है। इसके अलावा 4,037 रुपये प्रति वर्ग मीटर की वैकल्पिक दर और 7 फीसदी आबादी प्लॉट रेट भी तय किया गया है।

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इन परियोजनाओं के जरिए जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र को औद्योगिक और संस्थागत केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

