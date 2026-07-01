India religious economy: भारत में धर्म केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह एक बड़ा और जटिल 'इकोनॉमिक पावरहाउस' भी है। देश के धार्मिक स्थलों की संपत्ति और उनके प्रबंधन का दायरा इतना बड़ा है कि यह कई बड़ी कंपनियों को भी पीछे छोड़ देता है। धार्मिक संस्थानों के पास पैसा कहां से आता है, सरकार का उन पर कितना और कैसा कंट्रोल है, और इनकी असली संपत्ति का गणित क्या है? चलिए, इसे गहराई से समझते हैं।

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धार्मिक संस्थानों का रेवेन्यू मॉडल: पैसा आता कहां से है?

किसी बड़े धार्मिक स्थल की अर्थव्यवस्था को समझना हो, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि उनके पास पैसा किन माध्यमों से होता है। मुख्य रूप से इसके चार बड़े स्रोत हैं:

1) भक्तों का दान (हंडी और दानपात्र): यह आय का सबसे पारंपरिक और बड़ा स्रोत है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार नकद, सोना, चांदी या अन्य कीमती वस्तुएं सीधे दानपात्र में डालते हैं।

2) विशेष सेवाएं और टिकट: आधुनिक युग में बड़े धार्मिक स्थलों ने 'सर्विस मॉडल' अपनाया है। इसमें वीआईपी दर्शन (VIP Darshan), विशेष पूजा की बुकिंग और मंदिर परिसर में बिकने वाले प्रसाद से भारी कमाई होती है।

3) रियल एस्टेट और किराया: वक्फ बोर्ड, बड़े मंदिरों और चर्चों के पास हजारों एकड़ जमीनें हैं। इन जमीनों पर बने व्यावसायिक परिसर (Commercial Complexes), शादियाँ या समारोह आयोजित करने के लिए बने हॉल और दुकानों का किराया संस्थाओं की नियमित आय का बहुत बड़ा हिस्सा है।

4) विदेशी फंड: एनआरआई (NRI) और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से मिलने वाला चंदा। इस पर गृह मंत्रालय के 'विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम' (FCRA) के तहत बेहद कड़े नियम लागू होते हैं, ताकि विदेशी पैसे का गलत इस्तेमाल न हो सके।

किस धर्म पर कैसा कानून?

भारत में धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन का ढांचा एक समान नहीं है इसलिए अक्सर बहस और विवाद की स्थिति पैदा होती है। अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग कानून बने हुए हैं:

हिंदू मंदिर: हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण सबसे ज्यादा है। कई राज्यों में 'हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती' (HR&CE) एक्ट या विशेष कानूनों के तहत मंदिरों का संचालन होता है।

तिरुपति (आंध्र प्रदेश), सबरीमाला (केरल) और तमिलनाडु के बड़े मंदिरों में आईएएस अधिकारी या सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड प्रबंधन देखते हैं। एक बड़ा विवाद यह रहता है कि मंदिरों की कमाई का 5% से 10% तक हिस्सा सरकार एडमिनिस्ट्रेशन और छोटे मंदिरों के विकास के लिए ले लेती है।

मस्जिद और वक्फ बोर्ड: 'वक्फ एक्ट, 1995' के तहत वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन होता है। यह व्यवस्था अर्ध-स्वायत्त (Semi-autonomous) है। बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त सीईओ (CEO) तो होता है, लेकिन इसका रोजमर्रा का संचालन मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि ही करते हैं। सरकार सीधे वक्फ का पैसा अपने सरकारी खजाने में नहीं ले सकती।

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गुरुद्वारे: इनका संचालन 'सिख गुरुद्वारा एक्ट, 1925' के तहत 'शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी' (SGPC) करती है। यह पूरी तरह से स्वतंत्र है। सिख समुदाय लोकतांत्रिक तरीके से अपने बोर्ड के सदस्यों को चुनता है, और सरकार का इनके वित्तीय या दैनिक कामकाज में कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता।

चर्च: ईसाई संस्थान मुख्य रूप से 'सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट' या 'पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट' के तहत पंजीकृत होते हैं। इनका प्रबंधन अपनी स्वतंत्र कमेटियों या 'डायोसीज' (Dioceses) द्वारा किया जाता है। सरकार केवल टैक्स और विदेशी फंडिंग (FCRA) नियमों के माध्यम से इन पर नजर रखती है।

मैनेजमेंट का कॉर्पोरेट चेहरा

धार्मिक संस्थानों को कानूनी रूप देने के लिए मुख्य रूप से तीन तरीके अपनाए जाते हैं: पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, सोसाइटी, या विशेष सरकारी एक्ट (जैसे तिरुपति या वैष्णो देवी के लिए बना बोर्ड)।

आज के समय में ये संस्थान किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनमें सीईओ (CEO), चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), सुरक्षा बल और आईटी (IT) टीमें तैनात होती हैं। उदाहरण के लिए, तिरुपति मंदिर के पास अपनी खुद की आईटी सेल है जो ऑनलाइन टिकट, कमरों की बुकिंग और लखपति लड्डू बनाने के लिए ऑटोमेटेड प्लांट को संभालती है।

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जैसे-जैसे धार्मिक संस्थानों में तकनीक का प्रवेश हुआ है, चंदे के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ी है। अब दानपात्रों की गिनती सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और बैंकों के अधिकारियों की मौजूदगी में होती है। ऑनलाइन डोनेशन और डिजिटल रसीदें अनिवार्य कर दी गई हैं। सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों का ऑडिट सीएजी (CAG) या राज्य के ऑडिट विभाग द्वारा किया जाता है।

कुल संपत्ति का गणित: एक अनुमान

भारत में धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति का सटीक आंकड़ा लगाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन रिसर्च रिपोर्ट कुछ चौंकाने वाले तथ्य बताती हैं:

पद्मनाभस्वामी मंदिर (केरल): इसके गुप्त तहखानों में मिला सोना, हीरा और आभूषणों की कीमत ₹1 लाख करोड़ से अधिक आंकी गई है।

तिरुपति बालाजी (आंध्र प्रदेश): मंदिर के पास 10 टन से ज्यादा सोना बैंकों में जमा है और इसकी कुल घोषित संपत्ति ₹2.26 लाख करोड़ से ज्यादा है।

वक्फ संपत्तियां: वक्फ बोर्ड के पास देश भर में 8-9 लाख एकड़ से अधिक जमीन है। सेना और रेलवे के बाद वक्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा भू-स्वामी है।

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SGPC: इनका सालाना बजट ही ₹1,100 से ₹1,200 करोड़ के बीच रहता है।

ईसाई संस्थाएं: भारत सरकार के बाद ये देश के दूसरे सबसे बड़े गैर-सरकारी जमीन मालिक हैं, जिनके पास ऐतिहासिक स्थानों पर प्राइम लोकेशन की संपत्तियां हैं।

बड़े धार्मिक स्थलों की कमाई-खर्च और कामकाज की जानकारी

भारत के 5 सबसे अमीर हिंदू मंदिर

श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर (केरल): सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जिला जज की कमेटी द्वारा संचालित।

तिरुपति बालाजी (आंध्र प्रदेश): TTD बोर्ड द्वारा संचालित, यह किसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी की तरह चलता है।

शिरडी साईं बाबा मंदिर (महाराष्ट्र): महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण वाला ट्रस्ट, जो एशिया की सबसे बड़ी सौर रसोई और अस्पताल चलाता है।

सिद्धिविनायक मंदिर (मुंबई): मंदिर की कमाई का बड़ा हिस्सा कैंसर फंड और शिक्षा के लिए खर्च किया जाता है।

वैष्णो देवी मंदिर (जम्मू-कश्मीर): उपराज्यपाल के नेतृत्व में श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित, यह 13 किलोमीटर के ट्रैक और हेलिकॉप्टर सेवाओं का प्रबंधन देखता है।

भारत के 5 सबसे अमीर चर्च/डायोसीज

ईसाई संस्थाओं की संपत्ति का मुख्य आधार अंग्रेजों के जमाने की बेशकीमती जमीनें हैं।

सीरो-मालाबार कैथोलिक चर्च (केरल): मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के साथ इसका प्रबंधन पादरियों की सर्वोच्च परिषद (सिनॉड) करती है।

चर्च ऑफ साउथ इंडिया (CSI): इसका प्रबंधन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव द्वारा चुना जाता है।

चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI): सेंट स्टीफेंस जैसे टॉप कॉलेजों का प्रबंधन इनके अधीन है।

बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस (गोवा): ऐतिहासिक पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों का अनूठा केंद्र।

बॉम्बे डायोसीज (मुंबई): दक्षिण मुंबई की प्राइम लोकेशन पर संपत्तियों और लीज से इनकी आय होती है।

भारत की 5 प्रमुख मस्जिदें व दरगाहें

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दरगाह अजमेर शरीफ: 'दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट, 1955' के तहत सरकारी कमेटी द्वारा संचालित।

जामा मस्जिद (दिल्ली): शाही इमाम और दिल्ली वक्फ बोर्ड के तालमेल से प्रबंधन।

हाजी अली दरगाह (मुंबई): हाई कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी ऑडिटिंग।

ताज-उल-मसाजिद (भोपाल): वक्फ बोर्ड और स्थानीय मुस्लिम कम्युनिटी मिलकर चलाते हैं।

नखौदा मस्जिद (कोलकाता): मुख्य रूप से व्यावसायिक संपत्तियों के किराए पर आधारित।

भारत के 5 सबसे अमीर गुरुद्वारे

सिख धर्म में 'दसवांध' (कमाई का 10% दान) की परंपरा गुरुद्वारों को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनाती है।

श्री हरिमंदर साहिब (अमृतसर): SGPC द्वारा संचालित, दुनिया के सबसे बड़े 'लंगर' मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध।

गुरुद्वारा बंगला साहिब (दिल्ली): DSGMC द्वारा संचालित, जहाँ सबसे सस्ती मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं।

गुरुद्वारा शीश गंज साहिब (दिल्ली): प्रवासी और जरूरतमंदों के लिए भोजन और दवा की व्यवस्था।

तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब (नांदेड़): महाराष्ट्र सरकार के नांदेड़ गुरुद्वारा एक्ट के तहत संचालित।

तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब (बिहार): वैश्विक सिख समुदाय (NRI) से भारी दान मिलता है।

भारत में धार्मिक संस्थाएं केवल इबादत या पूजा के केंद्र नहीं हैं, बल्कि वे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दे रही हैं। चाहे वह लाखों लोगों का मुफ्त लंगर हो, गरीब मरीजों का इलाज हो, या फिर शिक्षा और अस्पताल जैसी सुविधाएं, ये संस्थाएं बड़े पैमाने पर रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। हालांकि, इन संपत्तियों का प्रबंधन और उन पर सरकारी नियंत्रण हमेशा से बहस का विषय रहा है। पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में तकनीक का उपयोग स्वागत योग्य है, लेकिन भविष्य में इन संस्थानों की जवाबदेही और अधिकारों का संतुलन कैसे बना रहेगा, यह आने वाले समय की सबसे बड़ी कानूनी और राजनीतिक चुनौती होगी।