Yashobhoomi के पास बनेगा Grand Hyatt होटल, Dwarka को मिलेगी नई पहचान

दिल्ली के द्वारका इलाके में अब एक बड़ा होटल प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA ने सेक्टर 23, द्वारका में 5 स्टार होटल बनाने के लिए जुनिपर होटल्स लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है। करीब ₹1,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को हयात के साथ मिलकर ग्रैंड हयात ब्रांड के तहत चलाया जाएगा। होटल के 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है और इससे करीब 800 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

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यह प्रोजेक्ट द्वारका को बिजनेस, निवेश और इंटरनेशनल गतिविधियों के बड़े सेंटर के तौर पर विकसित करने की योजना का हिस्सा है। अब इस होटल की खासियत इसकी लोकेशन और उससे मिलने वाले फायदे हैं।

यशोभूमि और गोल्फ कोर्स के पास होगी खास लोकेशन

DDA के मुताबिक, यह होटल द्वारका गोल्फ कोर्स को ओवरलुक करेगा और यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के काफी करीब होगा। इसके अलावा यह द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और प्रस्तावित डिप्लोमैटिक एन्क्लेव के पास भी स्थित होगा। इस लोकेशन की वजह से होटल को बिजनेस मीटिंग, कन्वेंशन और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए फायदा मिलने की उम्मीद है।

द्वारका में तेजी से बढ़ रही कनेक्टिविटी और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण यह इलाका आने वाले समय में दिल्ली के प्रमुख बिजनेस हब में शामिल हो सकता है। DDA का कहना है कि यह प्रोजेक्ट द्वारका में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

DDA के खास लाइसेंस मॉडल का पहला बड़ा प्रोजेक्ट

ग्रैंड हयात होटल DDA के स्पेशल लाइसेंस फीस मॉडल के तहत शुरू होने वाला पहला बड़ा प्रोजेक्ट है। DDA ने पिछले एक साल में ऐसे चार प्रोजेक्ट्स की नीलामी की थी, जिसमें यह होटल भी शामिल है।

इस प्रोजेक्ट को जुनिपर होटल्स लाइसेंस फीस मॉडल पर डेवलप करेगी। 55 साल की प्रस्तावित लाइसेंस अवधि में इससे DDA को ₹6,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू मिलने का अनुमान है। इससे DDA को लंबे समय तक कमाई का एक नया जरिया मिलेगा।

हयात के साथ जुनिपर होटल्स करेगी संचालन

इस होटल को जुनिपर होटल्स डेवलप करेगी, जो सराफ होटल्स और हयात की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वाली कंपनी है। फिलहाल जुनिपर होटल्स भारत में 7 होटल मैनेज कर रही है, जिनमें कुल 1,895 कमरे और 245 सर्विस्ड अपार्टमेंट शामिल हैं।

ग्रैंड हयात ब्रांड के आने से द्वारका में प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी सुविधाएं बढ़ेंगी। इससे इलाके में बिजनेस ट्रैवलर्स, कॉरपोरेट इवेंट्स और इंटरनेशनल मेहमानों के लिए एक नया विकल्प तैयार होगा।

द्वारका को मिलेगा बिजनेस और निवेश का नया बूस्ट

DDA का मानना है कि यह होटल सिर्फ एक लग्जरी प्रॉपर्टी नहीं होगी, बल्कि द्वारका के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। हाल ही में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरणजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में इंडस्ट्री प्रतिनिधियों के साथ बैठक भी हुई थी, जिसमें द्वारका को आर्थिक और कमर्शियल हब बनाने पर चर्चा की गई थी।

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2030 तक तैयार होने वाला यह ग्रैंड हयात होटल द्वारका की बढ़ती पहचान को और मजबूत कर सकता है। यशोभूमि, स्पोर्ट्स सुविधाओं और नई इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं के बीच यह प्रोजेक्ट इलाके में निवेश और रोजगार के नए मौके पैदा करने की उम्मीद जगा रहा है।