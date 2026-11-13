सोने-चांदी की कीमतों में रिकवरी! क्या अब खरीदारी का सही मौका या फिर आएगी बड़ी गिरावट?

13 नवंबर को सोने और चांदी की कीमतों में पिछले कारोबारी सत्र की तेज गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिली। हालांकि, गोल्ड और सिल्वर में यह उछाल फिलहाल सीमित है, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और अमेरिका में सख्त मौद्रिक नीति की आशंकाएं निवेशकों की धारणा को प्रभावित कर रही हैं।

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अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड 0.99% की तेजी के साथ 3,923 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 0.70% बढ़कर 50 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने के वायदा भाव 0.87% चढ़कर 1,37,404 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गए। वहीं, चांदी के वायदा भाव 0.41% की बढ़त के साथ 1,79,460 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए।

हालांकि, रिकवरी के बावजूद सोना दबाव में है। पिछले कारोबारी सत्र में इसमें करीब 3% की गिरावट आई थी। इस सप्ताह अब तक पीली धातु लगभग 4.4% टूट चुकी है, जो बुलियन बाजार में जारी उतार-चढ़ाव को दर्शाता है।

सोने-चांदी की कीमतों में रिकवरी की क्या है वजह?

केडिया एडवाइजरी के सीनियर रिसर्च हेड अमित गुप्ता के मुताबिक, सोने में रिकवरी के बीच महंगाई की चिंताएं बनी हुई हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और मिडिल ईस्ट में तनाव ने इन चिंताओं को और बढ़ाया है। सऊदी अरब के ऊर्जा ढांचे पर हालिया हमलों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही में रुकावट ने ऊर्जा आपूर्ति और महंगाई को लेकर आशंकाएं बढ़ाई हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान कि अमेरिका को ईरान के साथ समझौते की जरूरत नहीं है, से भी संघर्ष के जल्द खत्म होने की उम्मीदों को झटका लगा है।

इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले नीतिगत फैसले को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। बाजार दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर बढ़ोतरी की 85% संभावना देख रहे हैं। डॉलर इंडेक्स भी 103 तक पहुंच गया है, जिससे बुलियन और अन्य धातुओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। मजबूत डॉलर के कारण विदेशी खरीदारों के लिए डॉलर में कीमत वाली कमोडिटीज महंगी हो जाती हैं।

सोने और चांदी के अहम सपोर्ट और टारगेट

अमित गुप्ता के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का सपोर्ट 3,880 डॉलर पर है। यदि कीमतें इस स्तर के ऊपर बनी रहती हैं, तो सोना 3,940–3,960 डॉलर तक जा सकता है। MCX पर सोने का सपोर्ट 1,36,000 रुपये है, जबकि इसके ऊपर के टारगेट 1,39,500–1,41,000 रुपये हैं।

चांदी के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में 49.20 डॉलर का सपोर्ट है, जबकि ऊपर की ओर 51.20–52.50 डॉलर के स्तर देखे जा सकते हैं। MCX पर चांदी का सपोर्ट 1,75,000 रुपये है और इसके टारगेट 1,82,000–1,86,000 रुपये हैं।

आगे सोने और चांदी की चाल पर कच्चे तेल की कीमतों, मिडिल ईस्ट के घटनाक्रम, डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के संकेतों का असर देखने को मिल सकता है।