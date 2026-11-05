EV खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग? VinFast ने ₹4.10 लाख सस्ती की अपनी 7-सीटर कार, जानें नई कीमत

भारत में इलेक्ट्रिक कार खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी VinFast India ने अपनी 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV, VinFast VF MPV 7 की कीमत में 4.10 लाख रुपये की कटौती कर दी है। इस कटौती के बाद यह इलेक्ट्रिक कार पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो गई है। नई कीमत से उन ग्राहकों को फायदा मिल सकता है, जो अपने परिवार के लिए सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हैं।

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Autocar India की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अपनी VF MPV 7 की एक्स-शोरूम कीमत घटाकर 20.39 लाख रुपये कर दी है।

पहले कितनी थी कीमत और अब कितने में मिलेगी?

VinFast VF MPV 7 को भारत में अप्रैल 2026 में लॉन्च किया गया था। उस समय इसकी एक्स-शोरूम कीमत 24.49 लाख रुपये रखी गई थी। अब कंपनी ने इसकी कीमत 4.10 लाख रुपये घटाकर 20.39 लाख रुपये कर दी है।

यह कीमत एक्स-शोरूम है। इसका मतलब है कि ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, एक्सेसरीज और चार्जिंग उपकरणों के लिए अलग से पैसे खर्च करने होंगे। इसलिए कार की ऑन-रोड कीमत 20.39 लाख रुपये से ज्यादा होगी।

इस कीमत में कटौती की जानकारी 4 नवंबर को सामने आई थी। यानी भारत में लॉन्च होने के छह महीने से ज्यादा समय बाद कंपनी ने कार की कीमत घटाई है।

कंपनी ने क्यों घटाई कीमत?

उपलब्ध रिपोर्ट्स के मुताबिक, VinFast ने इस कटौती को किसी सीमित समय वाले फेस्टिव ऑफर के तौर पर पेश नहीं किया है। नई कीमत कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दिखाई दे रही है।

माना जा रहा है कि इस फैसले से कंपनी भारत में सात सीटों वाली इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है।

नई कीमत के बाद VinFast VF MPV 7 अब Kia Carens Clavis EV और BYD eMax 7 के मुकाबले सस्ती हो गई है। इससे इस सेगमेंट में मुकाबला और बढ़ सकता है।

Image Credit: ITG

कितनी है बैटरी और कितनी मिलेगी रेंज?

VinFast VF MPV 7 में 60.13 kWh का बैटरी पैक दिया गया है। कंपनी के दावे के मुताबिक, यह इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने पर 517 किलोमीटर तक चल सकती है।

इसमें तीन रो में सात लोगों के बैठने की जगह मिलती है। कीमत घटाने के साथ कंपनी ने कार की बैटरी, मैकेनिकल पार्ट्स या दूसरे स्पेसिफिकेशन में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की है।

खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

कीमत में 4.10 लाख रुपये की कटौती ग्राहकों के लिए बड़ी राहत हो सकती है। हालांकि, कार खरीदने से पहले इसकी वास्तविक ड्राइविंग रेंज, चार्जिंग नेटवर्क, वारंटी और सर्विस सेंटर की उपलब्धता जरूर देखनी चाहिए।

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इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के खर्च के कारण ऑन-रोड कीमत बदल सकती है। ऐसे में ग्राहकों को सिर्फ एक्स-शोरूम कीमत नहीं, बल्कि कार खरीदने और चलाने के कुल खर्च की तुलना भी करनी चाहिए।