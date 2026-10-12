सितंबर में इन पाँच SUVs की रही धूम! Brezza-Venue को पीछे छोड़ इस गाड़ी ने मारी बाजी

भारत में SUV गाड़ियों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। खासकर 4 मीटर से छोटी SUV को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह कम कीमत, बेहतर माइलेज और कम मेंटेनेंस खर्च है। सितंबर 2026 में भी इस सेगमेंट की बिक्री में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। इस दौरान टाटा मोटर्स की दो गाड़ियों ने टॉप-2 में जगह बनाई। वहीं, मारुति सुजुकी की Fronx और Brezza ने भी शानदार प्रदर्शन किया।

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सितंबर में कितनी SUVs बिकीं?

Auto Punditz के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 में सब-फोर मीटर SUV सेगमेंट के 14 मॉडल की कुल 1,27,613 यूनिट बिकीं। पिछले साल सितंबर में यह आंकड़ा 1,07,857 यूनिट था। यानी एक साल में बिक्री 19,756 यूनिट बढ़ी है। इस तरह सेगमेंट ने सालाना आधार पर 18.3 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है।

Tata Nexon बनी नंबर वन SUV

सितंबर में Tata Nexon सबसे ज्यादा बिकने वाली सब-फोर मीटर SUV रही। इसकी कुल 20,456 यूनिट बिकीं। हालांकि, सितंबर 2025 में इसकी 22,573 यूनिट बिकी थीं। यानी सालाना आधार पर बिक्री में 9.4 फीसदी की गिरावट आई है। इसके बावजूद Nexon पहले स्थान पर बनी रही।

वहीं, Tata Punch दूसरे नंबर पर रही। सितंबर में इसकी 20,333 यूनिट बिकीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में 15,891 यूनिट बिकी थीं। इस तरह Punch की बिक्री में 28 फीसदी का इजाफा हुआ। खास बात यह है कि Nexon और Punch की बिक्री में सिर्फ 123 यूनिट का अंतर रहा।

Maruti Fronx और Brezza की बिक्री में जबरदस्त उछाल

मारुति सुजुकी की Fronx तीसरे स्थान पर रही। सितंबर में इसकी 19,282 यूनिट बिकीं, जबकि पिछले साल 13,767 यूनिट बिकी थीं। यानी बिक्री में 40.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

वहीं, Brezza चौथे नंबर पर रही। सितंबर में इसकी 15,685 यूनिट बिकीं, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 10,173 यूनिट था। इस तरह Brezza की बिक्री में 54.2 फीसदी का उछाल आया।

Hyundai Venue किस नंबर पर रही?

Hyundai Venue पांचवें स्थान पर रही। सितंबर में इसकी 11,466 यूनिट बिकीं, जबकि सितंबर 2025 में 11,484 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी बिक्री में महज 0.2 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

आने वाले महीनों में बढ़ेगा मुकाबला

सितंबर के आंकड़ों से साफ है कि छोटी SUVs की मांग मजबूत बनी हुई है। अब नवरात्रि के साथ फेस्टिव सीजन भी शुरू हो चुका है। ऐसे में कंपनियों को बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। नए मॉडल, अपडेटेड फीचर्स और कीमतों के चलते आने वाले महीनों में इस सेगमेंट की रैंकिंग बदल सकती है।