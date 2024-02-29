scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोTesla लाएगी दुनिया की सबसे तेज कार 'Tesla Roadster', एक सेकेंड के अंदर 0-60kmph स्पीड पकड़ने का दावा

Tesla लाएगी दुनिया की सबसे तेज कार 'Tesla Roadster', एक सेकेंड के अंदर 0-60kmph स्पीड पकड़ने का दावा

टेस्ला ने बैटरी से चलने वाली 4 सीटर रोडस्टर को 2017 अनाउंस किया था। तब इसे 2020 में लॉन्च करने का प्लान था। लेकिन, इसके लॉन्च को पहले 2020 से 2021 उसके बाद 2023 में शिफ्ट किया गया था।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Feb 29, 2024 11:26 IST
Tesla इस साल के आखिर तक दुनिया की सबसे तेज कार 'Tesla Roadster' को अनवील करेगी
Tesla इस साल के आखिर तक दुनिया की सबसे तेज कार 'Tesla Roadster' को अनवील करेगी

Elon Musk की कंपनी Tesla इस साल के आखिर तक दुनिया की सबसे तेज कार 'Tesla Roadster' को अनवील करेगी। इस कार में 10 स्मॉल साइज रॉकेट थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, जिससे कार एक सेकेंड से भी कम समय में 0 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा (kmph) की स्पीड पकड़ लेगी। कार की डिलीवरी अगले साल यानी 2025 से शुरू हो जाएगी। एलन मस्क ने अपने X पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, 'आज रात, हमने नए टेस्ला रोडस्टर के लिए डिजाइन गोल्स को आगे बढ़ाया है।' रोडस्टर का प्रोडक्शन डिजाइन इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा तब इसे अनवील किया जाएगा।' एक अन्य पोस्ट में मस्क ने कहा, 'मुझे लगता है कि यह अब तक का सबसे माइंडब्लोइंग प्रोड्कट डेमो होगा।' टेस्ला इसे स्पेस-X के साथ कोलैबोरेशन में बना रही है। 

advertisement

2018 में बताया था कार में रॉकेट इंजन होगा

इसके पहले 2018 में मस्क ने एक पोस्ट में टेस्ला रोडस्टर में रॉकेट इंजन होने की जानकारी दी थी। उन्होंने तब कहा था ये रॉकेट इंजन कार की स्पीड, ब्रेकिंग और कॉर्नरिंग को काफी बेहतर बनाएंगे। शायद वे टेस्ला को भी उड़ान भरने की अनुमति देंगे। 

Also Read: ONDC के जरिए बुक कर सकेंगे Uber Rides, कंपनी ने सरकार के साथ किया समझौता

मेरे पास सबसे अच्छी कार खरीदने का मौका था

मस्क ने एक अन्य पोस्ट में लिखा था कि 19 साल पहले मेरे पास अब तक की सबसे अच्छी कार मैकलेरन F1 या पालो ऑल्टो में घर खरीदने के बीच फैसला करना था। तब मैंने F1 और एक छोटा कोंडो खरीदा जो कार से काफी सस्ता था। नई टेस्ला रोडस्टर हर तरह से सभी गैस स्पोर्ट्स कारों से आगे निकल जाएगी।

4 सीटर रोडस्टर को 2017 अनाउंस किया था

टेस्ला ने बैटरी से चलने वाली 4 सीटर रोडस्टर को 2017 अनाउंस किया था। तब इसे 2020 में लॉन्च करने का प्लान था। लेकिन, इसके लॉन्च को पहले 2020 से 2021 उसके बाद 2023 में शिफ्ट किया गया था। मस्क ने 2023 में कहा था कि टेस्ला की नेक्स्ट जनरेशन रोडस्टर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार का प्रोडक्शन अगले साल शुरू होने की उम्मीद है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 29, 2024