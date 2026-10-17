Tesla की 'उड़ने वाली' Roadster की भारत में बुकिंग शुरू, हवा में पलटी मारकर दिखाई ताकत, जानें पूरी डिटेल

एलन मस्क (Elon Musk) की इलेक्ट्रिक कार कंपनी Tesla ने अपनी नई जनरेशन Roadster के लिए भारत में ऑनलाइन रिजर्वेशन शुरू करने की जानकारी दी है। इस स्पोर्ट्स कार को लेकर कंपनी का दावा है कि इसमें SpaceX की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि Tesla ने हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान Roadster को हवा में पलटी मारते और सुरक्षित उतरते हुए दिखाया।

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हवा में पलटी मारकर दिखाई ताकत

15 अक्टूबर को अमेरिका के टेक्सास स्थित SpaceX के McGregor परिसर में Tesla Roadster का प्रदर्शन किया गया। इसमें कार एक घुमावदार रैंप पर चढ़ी, उल्टी स्थिति में ट्रैक पर चली और फिर हवा में उछलकर पलटी मारते हुए अपने चारों पहियों पर उतर गई।

Our design language has evolved since the last reveal: from S3XY to Cybertruck, Cybercab & Optimus Roadster is inspired by the SR-71 & F-35 https://t.co/CV7trDTS66 — Tesla (@Tesla) October 16, 2026

नई Roadster का डिजाइन SR-71 और F-35 जैसे विमानों से प्रेरित बताया गया है। इसमें SpaceX के कुछ कंपोनेंट भी इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि, इस प्रदर्शन का मतलब यह नहीं है कि कार सामान्य विमान की तरह उड़ सकती है।

भारत में कैसे करें Roadster रिजर्व?

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, भारतीय ग्राहक नई Tesla Roadster के लिए ऑनलाइन रिजर्वेशन कर सकते हैं।

इसके लिए Tesla की आधिकारिक वेबसाइट पर Roadster का पेज देखना होगा। हालांकि, भारत के लिए रिजर्वेशन की रकम और अंतिम कीमत की जानकारी सामने नहीं आई है।

नई Roadster का उत्पादन 2028 में शुरू होने की योजना है। शुरुआती उत्पादन केवल लेफ्ट-हैंड ड्राइव मॉडल के लिए होगा। ऐसे में भारत में इसकी डिलीवरी कब शुरू होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं है।

Model Y L को मिला Acceleration Boost

Tesla ने अपनी छह सीटों वाली Model Y L के लिए मुफ्त Acceleration Boost देने की भी जानकारी दी है।

इस अपग्रेड के बाद कार 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.5 सेकंड में पकड़ सकती है। कंपनी के मुताबिक, इसकी WLTP रेंज 681 किलोमीटर तक है।

भारत में Model Y की शुरुआती कीमत ₹50.89 लाख है, जबकि Model Y L की कीमत ₹61.99 लाख से शुरू होती है।

EMI और चार्जिंग नेटवर्क की जानकारी

Tesla के मुताबिक, Model Y के लिए ₹6 लाख डाउन पेमेंट पर EMI ₹39,990 से शुरू होती है। वहीं, Model Y L के लिए ₹6.50 लाख डाउन पेमेंट पर शुरुआती EMI ₹49,990 बताई गई है।

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ये EMI सात साल की अवधि और 8.5% APR वाले स्टेप-अप फाइनेंस प्लान पर आधारित हैं।

कंपनी का कहना है कि भारत में उसके 20 सुपरचार्जर स्टॉल और 28 डेस्टिनेशन चार्जर स्टॉल उपलब्ध हैं। इसके अलावा 23 राज्यों में होम चार्जिंग की सुविधा दी जा रही है। साल 2026 के अंत तक तीन और चार्जिंग साइट शुरू करने की योजना है।

टेस्ट ड्राइव कैसे बुक करें?

ग्राहक Tesla Model Y की टेस्ट ड्राइव के लिए कंपनी की वेबसाइट tesla.com/en_in/drive पर जा सकते हैं।

इसके अलावा 1800-203-1538 पर कॉल करके भी जानकारी ली जा सकती है। कंपनी ने नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और मुंबई में अपने एक्सपीरियंस सेंटर होने की जानकारी दी है।

ध्यान दें: Roadster की ऑनलाइन रिजर्वेशन सुविधा और भारत में इसकी वास्तविक उपलब्धता अलग-अलग बातें हैं। कार की अंतिम कीमत, डिलीवरी और भारतीय सड़कों पर इस्तेमाल की मंजूरी से जुड़ी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।