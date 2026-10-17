भारत की GDP ग्रोथ बनाएगी नया रिकॉर्ड, IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुमान से बढ़ी उम्मीदें

भारत की अर्थव्यवस्था एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर करीब 7 फीसदी या उससे ज्यादा कर दिया है। अगर ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो भारत 2003 से 2007 के दौरान बने लगातार तेज आर्थिक विकास के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ सकता है।

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लगातार चार साल से 7% से ज्यादा ग्रोथ

कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी (KIEP) में भारत और दक्षिण एशिया टीम के प्रमुख क्यूंगहून किम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भारत की आर्थिक रफ्तार को लेकर जानकारी दी।

उनके मुताबिक, कोरोना महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में 5.8 फीसदी की गिरावट आई थी। इसके बाद 2021 में अर्थव्यवस्था ने 9.7 फीसदी की शानदार ग्रोथ दर्ज की। इसके बाद लगातार चार साल तक विकास दर 7 फीसदी से ऊपर रही।

अगर आगे भी यही रफ्तार बनी रहती है, तो भारत 2003 से 2007 के बीच लगातार पांच साल तक दर्ज की गई तेज ग्रोथ का रिकॉर्ड तोड़ सकता है।

1960 के बाद दूसरी सबसे तेज ग्रोथ

किम के मुताबिक, 2021 से 2025 के बीच भारत की औसत सालाना GDP ग्रोथ 7.83 फीसदी रही। यह 1960 के बाद किसी भी पांच साल की अवधि में दूसरी सबसे ज्यादा औसत विकास दर है।

इससे पहले 2003 से 2007 के दौरान औसत ग्रोथ 7.89 फीसदी रही थी। खास बात यह है कि 2007 में भारत की अर्थव्यवस्था करीब 1 ट्रिलियन डॉलर की थी, जबकि अब यह 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच रही है।

Image Credit : Aaj Tak

इसका मतलब है कि आज 7 फीसदी की ग्रोथ से अर्थव्यवस्था में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आर्थिक उत्पादन जुड़ता है।

IMF और वर्ल्ड बैंक ने बढ़ाया अनुमान

वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत का ग्रोथ अनुमान 6.6 फीसदी से बढ़ाकर 7.1 फीसदी कर दिया है। वहीं, 2027-28 के लिए 7.2 फीसदी ग्रोथ का अनुमान है।

IMF ने भी 2026-27 का अनुमान 6.5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया है। अगले वित्त वर्ष के लिए भी 7 फीसदी ग्रोथ की उम्मीद जताई है।

ADB ने 2026-27 का अनुमान 6.6 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी किया है। हालांकि, 2027-28 का अनुमान 7.3 फीसदी से घटाकर 7.1 फीसदी कर दिया है।

2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद

किम के मुताबिक, भारत 2030 के आसपास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। हालांकि, यह विदेशी मुद्रा विनिमय दरों, महंगाई और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा।

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भारत के सामने रोजगार बढ़ाने, निवेश को रफ्तार देने और उत्पादकता सुधारने जैसी चुनौतियां भी हैं। इसके बावजूद लगातार तेज आर्थिक विकास भारत के लिए बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है।