Suzuki की शेर बाइक हुई और भी पावरफुल, ये कलर और फीचर्स बना देंगे दीवाना

पिछले कुछ दिनों पहले ग्लोबली पेश की गई 2025 Suzuki Hayabusa को अब भारत में भी लॉन्च कर दिया गया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹16.90 लाख रखी गई है। यह एक CBU (Completely Built Unit) मॉडल है यानी बाइक पूरी तरह बनी हुई बाहर से आती है। भारत में इसे Suzuki Bike Zones के जरिए बुक किया जा सकता है।

नई कलर स्कीम्स और दमदार फीचर्स

इस बार Hayabusa को तीन नए ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है।

मेटैलिक मैट स्टील ग्रीन + ग्लास स्पार्कल ब्लैक

ग्लास स्पार्कल ब्लैक + मेटैलिक मैट टाइटेनियम सिल्वर

मेटैलिक मिस्टिक सिल्वर + पर्ल विगर ब्लू

सिर्फ कलर ही नहीं, इस बार बाइक में इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स भी अपडेट किए गए हैं। इसमें पावर मोड सिलेक्टर, लॉन्च कंट्रोल, बाय-डायरेक्शनल क्विक शिफ्ट सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, और मोशन ट्रैक ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स शामिल हैं। हालांकि, कुछ इंटरनेशनल फीचर्स भारत में नहीं मिलेंगे।

राइडिंग को बनाती है और भी आसान

नई Suzuki Hayabusa में अब Suzuki Easy Start System, Low RPM Assist, और TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ LED हेडलाइट्स और टेललाइट्स भी बाइक को मॉडर्न लुक देती हैं। ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए मल्टीपल कंट्रोल सिस्टम्स भी मौजूद हैं।

इंजन में वही ताकत, अब OBD2B कंप्लायंट

Hayabusa में वही पावरफुल 1,340cc इनलाइन-4 इंजन है, जो 188 bhp पावर और 150 Nm टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन अब OBD2B इमीशन नॉर्म्स के अनुसार है और इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है, जो बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ आता है। यह बाइक 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड महज 3 सेकेंड से भी कम में पकड़ लेती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड 299 किमी/घंटा पर सीमित है।

परफॉर्मेंस और राइडिंग क्वालिटी जबरदस्त

बाइक में Suzuki Ram Air Direct (SRAD) सिस्टम और Twin Swirl Combustion Chamber (TSCC) जैसे टेक्नोलॉजी दी गई हैं, जो परफॉर्मेंस को हाई स्पीड पर और भी बेहतर बनाती हैं। इसमें KYB इनवर्टेड फ्रंट फोर्क्स और डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए हैं, जो राइड को स्मूद और स्टेबल बनाते हैं।

ब्रेकिंग और टायर्स भी हुए बेहतर

नई Hayabusa में आगे की तरफ Brembo Stylemma ड्यूल डिस्क ब्रेक्स और पीछे Nissin सिंगल डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक में 17 इंच के अलॉय व्हील्स और BATTLAX HYPERSPORTS 22 टायर्स लगे हैं, जो ट्रैक्शन और रोड ग्रिप को मजबूत बनाते हैं।

