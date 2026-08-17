स्कोडा स्लाविया फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या-क्या मिलेगा नया

स्कोडा ऑटो इंडिया अपनी लोकप्रिय सेडान Slavia का फेसलिफ्ट मॉडल 18 अगस्त 2026 को लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नए मॉडल में कार का बेसिक डिजाइन और इंजन लाइनअप पहले जैसा रहेगा, लेकिन लुक, फीचर्स और गियरबॉक्स में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ मिलने वाला नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होगा।

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लुक में छोटे लेकिन खास बदलाव

नई Slavia में मौजूदा कार का ही डिजाइन बरकरार रहेगा, लेकिन इसे थोड़ा ज्यादा शार्प और मॉडर्न बनाया जाएगा। आगे की तरफ ग्रिल का आकार लगभग वही रहेगा, लेकिन इसमें नई क्रोम डिटेलिंग मिल सकती है। हेडलैंप में भी बदलाव की उम्मीद है, जबकि फ्रंट बंपर को नए फॉग लैंप डिजाइन के साथ अपडेट किया जा सकता है।

साइड से कार का लुक ज्यादा नहीं बदलेगा। हालांकि, इसमें नए 5-स्पोक अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं। पीछे की तरफ नए LED टेल-लैंप और बदला हुआ बंपर मिलने की उम्मीद है। स्कोडा बूट पर चमकने वाला 'SKODA' लोगो भी दे सकती है। नए रंगों के विकल्प भी इस फेसलिफ्ट का हिस्सा हो सकते हैं।

अंदर ज्यादा फीचर्स मिलेंगे

केबिन का लेआउट पहले जैसा रहने की उम्मीद है, लेकिन फीचर्स में बढ़ोतरी हो सकती है। सबसे बड़ा बदलाव 10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले हो सकता है, जो अपडेटेड Kushaq से लिया जा सकता है।

इसके अलावा सीटों की नई डिजाइन और नए इंटीरियर कलर मिलने की उम्मीद है। ऊपर वाले वेरिएंट में फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं। अपडेटेड Kushaq में मिलने वाला रियर सीट मसाज फीचर भी Slavia में आने की उम्मीद है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।

मौजूदा फीचर्स में 10.25-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जिंग, रियर AC वेंट, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स जारी रह सकते हैं।

सेफ्टी के मामले में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक, मल्टी-कोलिजन ब्रेकिंग और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

1.0 TSI में आएगा सबसे बड़ा बदलाव

Slavia Facelift में मौजूदा 1.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन 116hp और 178Nm का आउटपुट देता रहेगा। लेकिन इस बार इसे मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक के साथ जोड़े जाने की उम्मीद है।

यह गियरबॉक्स पहले ही अपडेटेड Kushaq में दिया जा चुका है। इससे खासकर शहर में बार-बार रुकने और चलने वाली ड्राइविंग में कार ज्यादा आराम से चल सकती है। 1.0 TSI के साथ 6-स्पीड मैनुअल का विकल्प भी जारी रहेगा।

वहीं, 1.5-लीटर TSI इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है। यह इंजन 150hp और 250Nm देता है और 6-स्पीड मैनुअल तथा 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक के साथ जारी रह सकता है।

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कीमत बढ़ सकती है

स्कोडा 18 अगस्त को फेसलिफ्ट की अलग-अलग वेरिएंट की कीमतों का ऐलान कर सकती है। नए फीचर्स, बदले हुए डिजाइन और नए 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को देखते हुए मौजूदा मॉडल के मुकाबले कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

लॉन्च के बाद नई Slavia का मुकाबला Volkswagen Virtus, Hyundai Verna और Honda City से जारी रहेगा। अब देखना होगा कि ज्यादा फीचर्स और नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स इस सेगमेंट में Slavia को कितनी मजबूत बढ़त देता है।