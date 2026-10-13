नई Renault Duster खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर! ₹2.74 लाख तक की बचत का मौका, जानें कैसे

अगर आप नई SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Renault Duster पर मिल रहे अक्टूबर 2026 के ऑफर्स आपके काम आ सकते हैं। कंपनी अपनी SUV पर कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, लॉयल्टी बेनिफिट और कम ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा दे रही है। खास बात यह है कि कुछ शर्तों के तहत पांच साल में कुल संभावित फायदा करीब ₹2.74 लाख तक पहुंच सकता है। आइए समझते हैं इसका पूरा गणित।

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₹50,000 कैश डिस्काउंट या 4.99% ब्याज पर लोन

Renault Duster के Techno+ और Iconic वेरिएंट्स पर ग्राहकों को ₹50,000 का कैश ऑफर मिल रहा है। इसके विकल्प के तौर पर Renault Finance के जरिए 4.99% ब्याज दर पर कार लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध है।

हालांकि, ग्राहक इन दोनों में से केवल एक ऑफर चुन सकते हैं। कम ब्याज दर वाली स्कीम का फायदा पात्रता और फाइनेंस कंपनी की मंजूरी पर निर्भर करेगा।

पुरानी Duster एक्सचेंज करने पर ₹1.50 लाख का फायदा

अगर ग्राहक अपनी पुरानी Renault Duster देकर नई Duster का Techno+ या Iconic वेरिएंट खरीदते हैं, तो उन्हें ₹1.50 लाख तक का एक्सचेंज बोनस मिल सकता है।

वहीं, Evolution और Adventure वेरिएंट्स पर Duster-to-Duster एक्सचेंज बोनस ₹1 लाख तक है। दूसरी कंपनी की कार एक्सचेंज करने पर Techno+ और Iconic में ₹1 लाख और Evolution व Adventure में ₹50,000 तक का बेनिफिट मिल सकता है।

4.99% ब्याज दर से कितनी होगी बचत?

मान लीजिए कोई ग्राहक Renault Finance से ₹10 लाख का कार लोन पांच साल के लिए लेता है। अगर सामान्य कार लोन की ब्याज दर 9% मानी जाए, तो पांच साल में करीब ₹2.46 लाख ब्याज देना होगा।

वहीं, 4.99% ब्याज दर पर कुल ब्याज लगभग ₹1.32 लाख होगा। यानी ग्राहक करीब ₹1.14 लाख ब्याज बचा सकता है। यह गणना 60 मासिक EMI और घटते बकाया पर ब्याज के आधार पर की गई है।

कुल ₹2.74 लाख का फायदा कैसे?

ऑफर संभावित फायदा Duster-to-Duster एक्सचेंज बोनस ₹1,50,000 लॉयल्टी बेनिफिट ₹10,000 पांच साल में अनुमानित ब्याज बचत ₹1,14,000 कुल संभावित फायदा ₹2,74,000

इसके अलावा पात्र ग्राहकों को एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट (AMC) का फायदा भी मिल सकता है।

ध्यान दें: ₹2.74 लाख कंपनी का घोषित कैश डिस्काउंट नहीं है। यह ₹10 लाख के उदाहरणात्मक लोन पर 9% और 4.99% ब्याज दरों की तुलना से निकाला गया अनुमान है। वास्तविक फायदा ग्राहक की पात्रता, लोन की शर्तों और ऑफर्स को एक साथ इस्तेमाल करने की अनुमति पर निर्भर करेगा।