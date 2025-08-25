New Bike Launch: स्कूटर से लेकर सुपरबाइक तक,TVS, Ather और Indian Motorcycle लेकर आ रहे धांसू मॉडल्स

भारत में टू-व्हीलर बाजार हमेशा चहल-पहल वाला रहता है। यहां हर महीने कंपनियां अपने नए मॉडल्स लॉन्च करती हैं ताकि ग्राहकों को और ज्यादा ऑप्शन मिल सकें। अगस्त का यह आखिरी हफ्ता भी खास बनने जा रहा है क्योंकि इस दौरान प्रीमियम मोटरसाइकिल से लेकर इलेक्ट्रिक स्कूटर तक कई नए मॉडल भारतीय सड़कों पर उतरने वाले हैं।

इंडियन मोटरसाइकिल का धमाका

प्रीमियम बाइक ब्रांड Indian Motorcycle 25 अगस्त को भारत में एक साथ कई नई बाइक्स पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस दिन लगभग चार से पांच मॉडल लॉन्च कर सकती है। इनमें Indian Scout Sixty Classic, Indian Scout Sixty Bobber, Indian Sport Scout Sixty, Indian Super Scout और Indian 101 Scout शामिल होंगे।

यह मोटरसाइकिल्स अलग-अलग सेगमेंट और राइडिंग स्टाइल के हिसाब से तैयार की गई हैं। कुछ का लुक क्लासिक होगा तो कुछ में मॉडर्न टच देखने को मिलेगा।

TVS का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर

देश की बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी TVS Motor भी इस महीने नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी 28 अगस्त को नया इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करेगी। माना जा रहा है कि इसका नाम TVS Orbiter हो सकता है। हालांकि अभी तक बैटरी, मोटर पावर और रेंज जैसी तकनीकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह स्कूटर मौजूदा मॉडल्स से अलग और ज्यादा एडवांस फीचर्स के साथ आएगा।

एथर का बड़ा इवेंट

इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में तेजी से पहचान बना चुकी कंपनी Ather Energy भी 30 अगस्त को नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इस दिन अपना खास इवेंट Ather Day आयोजित करेगी।

टीजर से साफ है कि नया स्कूटर प्लेटफॉर्म मौजूदा Ather 450 जैसा दिख सकता है, लेकिन इसमें नया पावरट्रेन और अपग्रेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इस मौके पर कंपनी कुछ कॉन्सेप्ट वर्जन भी पेश कर सकती है, जिससे भविष्य के मॉडल्स की झलक देखने को मिलेगी।

