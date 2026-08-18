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Newsऑटोमारुति सुजुकी के फ्रॉन्क्स ने बनाया एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड, 38 महीने से कम समय में 2 लाख यूनिट विदेश भेजीं

मारुति सुजुकी के फ्रॉन्क्स ने बनाया एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड, 38 महीने से कम समय में 2 लाख यूनिट विदेश भेजीं

मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट SUV फ्रॉन्क्स ने एक्सपोर्ट मार्केट में नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने बताया कि फ्रॉन्क्स ने 38 महीने से कम समय में 2 लाख यूनिट एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार कर लिया है। Q1 FY27 में पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में भी कंपनी की हिस्सेदारी 55 फीसदी रही।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 18, 2026 16:30 IST
AI Generated Image

In Short

  • मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स ने 38 महीने से कम समय में 2 लाख एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार किया
  • फ्रॉन्क्स को जापान समेत करीब 90 देशों में भेजा जा रहा है
  • Q1 FY27 में भारत के पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी 55 फीसदी रही

मारुति सुजुकी की कॉम्पैक्ट SUV फ्रॉन्क्स ने एक्सपोर्ट के मामले में बड़ा मुकाम हासिल किया है। कंपनी ने बताया कि फ्रॉन्क्स ने 38 महीने से भी कम समय में 2 लाख एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली SUV बन गई है।

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पहले 1 लाख एक्सपोर्ट में लगे 25 महीने, दूसरा आंकड़ा तेजी से पूरा किया

फ्रॉन्क्स का एक्सपोर्ट जून 2023 में शुरू हुआ था। इसके बाद इस SUV की ग्लोबल डिमांड लगातार बढ़ती गई। कंपनी के मुताबिक फ्रॉन्क्स ने पहले 1 लाख एक्सपोर्ट का आंकड़ा 25 महीने से कम समय में पूरा किया था, जबकि अगले 1 लाख एक्सपोर्ट करीब 13 महीने में पूरे कर लिए।

यह SUV गुजरात के हंसलपुर फैसिलिटी में तैयार की जाती है। फिलहाल फ्रॉन्क्स को जापान समेत करीब 90 देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। कंपनी के मुताबिक इसने इंटरनेशनल मार्केट में भारत में बनी गाड़ियों की बढ़ती मांग को दिखाया है।

करीब 120 देशों तक पहुंच रही हैं मारुति की गाड़ियां

मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी टेकुची ने कहा कि कंपनी की गाड़ियां भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया तक पहुंचा रही हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी के वाहन करीब 120 देशों तक पहुंच रहे हैं।

उन्होंने कहा कि फ्रॉन्क्स एक्सपोर्ट में कंपनी के लिए अहम योगदान दे रही है। FY24-25 से यह भारत की नंबर वन एक्सपोर्ट होने वाली पैसेंजर व्हीकल रही है और अब इसे करीब 90 देशों में भेजा जा रहा है।

भारत के पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में मारुति की बड़ी हिस्सेदारी

कंपनी के मुताबिक फ्रॉन्क्स ने 1 लाख एक्सपोर्ट का आंकड़ा पार करने के बाद दूसरा लाख इससे भी कम समय में पूरा किया। यह इंटरनेशनल मार्केट में इसकी बढ़ती पसंद को दिखाता है।

मारुति सुजुकी ने कहा कि "मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड" के लक्ष्य के तहत कंपनी लगातार एक्सपोर्ट बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। इसी वजह से कंपनी भारत से पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में नंबर वन स्थान पर बनी हुई है।

Q1 FY27 में 55 फीसदी एक्सपोर्ट शेयर के साथ मारुति आगे

कंपनी के अनुसार FY27 की पहली तिमाही में भारत से एक्सपोर्ट होने वाली टॉप तीन पैसेंजर व्हीकल सभी मारुति सुजुकी की थीं। SIAM के आंकड़ों के मुताबिक Q1 FY27 में भारत के पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी 55 फीसदी रही।

बढ़ता एक्सपोर्ट वॉल्यूम कंपनी के प्रोडक्ट्स की ग्लोबल मार्केट में बढ़ती भरोसे और मांग को दिखाता है।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 18, 2026