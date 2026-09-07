हर महीने 16 हजार से ज्यादा बलेनो, अब मारुति ने सुरक्षा पर चला बड़ा दांव

भारत में SUV की मांग लगातार बढ़ रही है और आने वाले सालों में भी इनका दबदबा बढ़ने की उम्मीद है। इसके बावजूद मारुति सुजुकी अपनी प्रीमियम हैचबैक बलेनो को लेकर बड़ा दांव खेलने जा रही है। कंपनी को भरोसा है कि SUV के बढ़ते चलन के बीच भी बलेनो जैसी कारों के लिए बड़ा ग्राहक वर्ग मौजूद है।

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प्रीमियम हैचबैक में मारुति की मजबूत पकड़

मारुति सुजुकी इंडिया के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी (मार्केटिंग और सेल्स) पार्थो बनर्जी के मुताबिक, भारत में प्रीमियम हैचबैक का बाजार फिलहाल हर महीने करीब 50,000 गाड़ियों का है। इसमें मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी है।

कंपनी के लिए अच्छी बात यह है कि अप्रैल से अगस्त के बीच उसकी प्रीमियम हैचबैक बिक्री 28 फीसदी बढ़ी, जबकि इस दौरान पूरे उद्योग की बिक्री में करीब 17 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

यानी SUV की तरफ ग्राहकों के बढ़ते रुझान के बावजूद बलेनो और इस सेगमेंट की दूसरी कारों की मांग बनी हुई है।

अब नई बलेनो से उम्मीदें और बढ़ीं

इसी मजबूत पकड़ को आगे बढ़ाने के लिए मारुति नई बलेनो लेकर आ रही है। कंपनी इस कार में ऐसे फीचर्स जोड़ रही है, जो अब तक ज्यादा महंगी कारों में देखने को मिलते थे।

नई बलेनो में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी एडीएएस के साथ ह्यूमन डिटेक्शन फीचर भी मिलेगा। कंपनी के मुताबिक प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में यह पहली बार होगा।

कंपनी इन फीचर्स के जरिए खासतौर पर महानगरों में रहने वाले उन ग्राहकों को आकर्षित करना चाहती है, जो कार में स्टाइल के साथ सुरक्षा और नई तकनीक भी चाहते हैं।

हर महीने बिकती हैं 16 हजार से ज्यादा बलेनो

फिलहाल मारुति हर महीने करीब 16,000 से 16,500 बलेनो बेचती है। वहीं कंपनी की फ्रॉन्क्स की बिक्री करीब 17,000 से 18,000 गाड़ियां प्रति माह है।

खास बात यह है कि दोनों मॉडल एक ही उत्पादन लाइन पर बनाए जाते हैं। कंपनी दोनों कारों की मांग और प्रतीक्षा अवधि को देखते हुए इनके उत्पादन को घटाती-बढ़ाती रहती है।

नई बलेनो की शुरुआती कीमत करीब 6.1 लाख रुपये होगी। कंपनी ने इसकी बुकिंग 11,000 रुपये में शुरू कर दी है।

बलेनो खरीदने वालों में युवा बड़ी संख्या में

बलेनो के करीब 46 फीसदी खरीदार पहली बार कार खरीदने वाले लोग हैं। इसके अलावा कंपनियों और स्टार्टअप मालिकों की तरफ से भी इस कार को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है।

इसका मतलब साफ है कि बलेनो सिर्फ पुराने ग्राहकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि युवा और पहली बार कार खरीदने वालों के बीच भी इसकी पकड़ मजबूत है।

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SUV के दौर में मारुति को दिख रहा बड़ा मौका

मारुति का अनुमान है कि साल 2030 तक भारत का यात्री वाहन बाजार करीब 61 से 63 लाख गाड़ियों तक पहुंच सकता है। उस समय SUV की हिस्सेदारी 62 से 63 फीसदी तक होने का अनुमान है।

लेकिन कंपनी का मानना है कि इसका मतलब यह नहीं है कि हैचबैक और दूसरी गैर-SUV कारों का बाजार खत्म हो जाएगा। मारुति के मुताबिक 2030 तक गैर-SUV बाजार करीब 25 लाख गाड़ियों का हो सकता है।

कंपनी को उम्मीद है कि इस हिस्से में उसका कारोबार मौजूदा करीब 6 लाख गाड़ियों से बढ़कर 12 लाख तक पहुंच सकता है।

यही वजह है कि SUV के बढ़ते दबदबे के बीच मारुति बलेनो जैसे मॉडलों पर अपना दांव मजबूत कर रही है। कंपनी का मानना है कि हर भारतीय खरीदार को बड़ी SUV नहीं चाहिए और बलेनो ऐसे ग्राहकों के लिए अपनी जगह बनाए रख सकती है।