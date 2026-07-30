कभी ग्राहकों की पहली पसंद थी ये SUV, अब कंपनी बंद करेगी इसका प्रोडक्शन, जानें वजह

Land Rover SUV: कार बाजार में किसी मॉडल का सफर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक समय ग्राहकों के बीच जबरदस्त पसंद बनी कार कुछ साल बाद बिक्री के मामले में काफी पीछे भी रह सकती है। लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।

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करीब 11 साल पहले लॉन्च हुई यह कार अपने शुरुआती दिनों में कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी बन गई थी। अब कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद करने की तैयारी कर ली है। आखिर एक समय खूब बिकने वाली यह एसयूवी इस स्थिति तक कैसे पहुंची?

दिसंबर 2026 में बंद होगा प्रोडक्शन

लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट का प्रोडक्शन दिसंबर 2026 में बंद कर दिया जाएगा। ऑटोकार यूके की रिपोर्ट के मुताबिक, जेएलआर के प्रवक्ता ने इस समयसीमा की पुष्टि की है।

कंपनी का कहना है कि प्रोडक्शन बंद करना इस मॉडल की सामान्य लाइफसाइकिल का हिस्सा है। कई बाजारों में इसकी मैन्युफैक्चरिंग पहले ही धीरे-धीरे बंद की जा चुकी है। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत कई यूरोपीय देशों में इसके नए फैक्टरी ऑर्डर भी रोक दिए गए हैं।

हालांकि, यह मॉडल अभी बाजार में मौजूद है और ग्राहक इसे खरीद सकते हैं। लेकिन आने वाले महीनों में इसकी उपलब्धता कम हो सकती है।

2016 में बिकी थीं 1.22 लाख कारें

डिस्कवरी स्पोर्ट को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। कंपनी इसे फ्रीलैंडर की जगह बाजार में लाई थी। लॉन्च होने के बाद ही इसे ग्राहकों से शानदार प्रतिक्रिया मिली और पहले साल में यह जेएलआर का सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल बन गया।

साल 2016 में कंपनी ने इसकी करीब 1.22 लाख यूनिट्स बेची थीं। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए साल 2020 में इसका फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च किया गया। इसमें बदला हुआ प्लेटफॉर्म और नया इंटीरियर दिया गया था।



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हालांकि, फेसलिफ्ट आने के बाद भी कार की बिक्री लगातार कम होती चली गई। साल 2025 में कंपनी इसकी बिक्री 2016 के मुकाबले लगभग 10 गुना कम कर पाई। इसके साथ ही यह ब्रांड की सबसे कम बिकने वाली कार बन गई।

कम बिक्री के साथ नए नियम भी बने वजह

डिस्कवरी स्पोर्ट के यूरोपीय बाजार से बाहर होने के पीछे सिर्फ गिरती बिक्री नहीं है। यूरोपियन यूनियन के अपडेटेड जनरल सेफ्टी रेगुलेशन 2 के तहत कारों में कुछ नए सेफ्टी फीचर्स जरूरी कर दिए गए हैं।

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ये फीचर्स मौजूदा डिस्कवरी स्पोर्ट में उपलब्ध नहीं हैं। जेएलआर ने अपने नए मॉडल्स को इन नियमों के हिसाब से अपडेट किया है, लेकिन कम बिक्री वाले पुराने मॉडल को अपडेट करना कंपनी के लिए फायदेमंद नहीं माना जा रहा।

कंपनी आने वाले समय में फुल साइज लैंड रोवर डिस्कवरी को भी धीरे-धीरे बंद कर सकती है। हालांकि, रेंज रोवर इवोक और वेलार की बिक्री पहले की तरह जारी रहेगी।