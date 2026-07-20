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NewsऑटोHyundai Kona मालिकों के लिए अलर्ट: हजारों SUVs वापस, सीट बेल्ट में आखिर क्या मिली खराबी

Hyundai Kona मालिकों के लिए अलर्ट: हजारों SUVs वापस, सीट बेल्ट में आखिर क्या मिली खराबी

Hyundai ने अमेरिका में सीट बेल्ट के लॉक में मिली खराबी के बाद करीब 48,000 Kona और Kona Electric SUVs को वापस बुलाया है। कंपनी ने गाड़ी मालिकों से जांच पूरी होने तक पिछली सीट के बीच वाली जगह का इस्तेमाल न करने को कहा है। डीलर खराब पार्ट की जांच कर उसे मुफ्त में बदलेंगे।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 20, 2026 15:38 IST
Image: Hyundai Motor Website

In Short

  • Hyundai ने अमेरिका में 47,749 Kona और Kona Electric SUVs को सीट बेल्ट लॉक में खराबी के कारण वापस बुलाया है।
  • कंपनी ने जांच पूरी होने तक गाड़ी की पिछली सीट के बीच वाली जगह पर किसी यात्री को न बैठाने की सलाह दी है।
  • Hyundai के डीलर सीट बेल्ट लॉक की जांच करेंगे और खराबी मिलने पर उसे बिना किसी खर्च के बदलेंगे।

Hyundai Kona: हुंडई मोटर अमेरिका ने अमेरिका में अपनी 47,749 Kona और Kona Electric SUVs को वापस बुलाने का फैसला किया है। इन गाड़ियों की पिछली सीट के बीच में लगी सीट बेल्ट के लॉक में खराबी हो सकती है। कंपनी का कहना है कि एक्सीडेंट के समय यह सीट बेल्ट यात्री को ठीक से पकड़ नहीं पाएगी। इससे चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है।

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अमेरिका की सड़क सुरक्षा एजेंसी ने लोगों से कहा है कि गाड़ी की जांच और सीट बेल्ट ठीक होने तक पिछली सीट के बीच वाली जगह पर किसी को न बैठाएं।

किन गाड़ियों को वापस बुलाया गया?

अमेरिकी नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन (NHTSA) के मुताबिक, इस मामले में 2026 मॉडल की 47,733 पेट्रोल Hyundai Kona शामिल हैं। इसके अलावा 2025 मॉडल की 16 Kona Electric गाड़ियों को भी वापस बुलाया गया है।

जिन Kona गाड़ियों में खराबी हो सकती है, उन्हें 8 जुलाई 2025 से 13 फरवरी 2026 के बीच बनाया गया था। वहीं, Kona Electric गाड़ियों को 8 जुलाई 2025 से 21 अक्टूबर 2025 के बीच बनाया गया था।

सीट बेल्ट में क्या दिक्कत है?

NHTSA के मुताबिक, पिछली सीट के बीच में लगी सीट बेल्ट का लॉक सही आकार और तरीके से नहीं बना हो सकता है। इस कारण एक्सीडेंट के समय सीट बेल्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगी।

Hyundai ने बताया कि सीट बेल्ट बनाने वाली कंपनी की मशीन की सही देखभाल नहीं हुई थी। मशीन के कुछ हिस्से ज्यादा घिस गए थे। इसी वजह से सीट बेल्ट लॉक के कुछ पार्ट्स सही आकार में नहीं बन पाए।

फरवरी में पहली बार पता चली खराबी

कंपनी को इस दिक्कत के बारे में पहली बार फरवरी में पता चला था। सीट बेल्ट बनाने वाली कंपनी ने Hyundai को बताया था कि Kona की पिछली सीट के बीच वाली सीट बेल्ट एक जांच में फेल हो गई थी।

इसके बाद Hyundai और उसकी नॉर्थ अमेरिका सेफ्टी टीम ने मामले की जांच की। जांच पूरी होने के बाद कंपनी ने 7 जुलाई को इन गाड़ियों को खुद वापस बुलाने का फैसला किया। कंपनी का कहना है कि अमेरिका में अभी तक इस खराबी की वजह से किसी एक्सीडेंट, चोट, मौत या आग लगने की खबर नहीं मिली है।

गाड़ी मालिकों को क्या करना होगा?

Hyundai के डीलर पिछली सीट के बीच वाली सीट बेल्ट के लॉक की जांच करेंगे। जरूरत पड़ने पर इसे मुफ्त में बदल दिया जाएगा। गाड़ी मालिकों को सितंबर के दूसरे हफ्ते से इस बारे में चिट्ठी भेजी जा सकती है।

गाड़ी मालिक Hyundai कस्टमर सर्विस के नंबर 1-855-371-9460 पर फोन कर सकते हैं। फोन करते समय रिकॉल नंबर 306 बताना होगा। गाड़ी का VIN नंबर डालकर NHTSA की वेबसाइट पर भी पता किया जा सकता है कि उनकी गाड़ी इस लिस्ट में है या नहीं।
 

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 20, 2026