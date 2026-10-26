₹9.99 लाख में Hyundai की नई BAYON SUV लॉन्च! 23 ADAS फीचर्स, AI असिस्टेंट और पैनोरमिक सनरूफ से लैस

Hyundai BAYON Launch: Hyundai Motor India ने भारतीय बाजार में अपनी नई मिड-साइज SUV Hyundai BAYON लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9,99,900 रुपये रखी है। नई BAYON में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी और कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि इसमें 23 ADAS फीचर्स, दो 12.3 इंच की बड़ी स्क्रीन और Generative AI वॉयस असिस्टेंट जैसी सुविधाएं मिलती हैं।

advertisement

Hyundai BAYON का इंजन और परफॉर्मेंस

Hyundai BAYON में 1.5 लीटर का चार-सिलेंडर MPi पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 115 PS की अधिकतम पावर और 143.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और इंटेलिजेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन (iVT) का विकल्प मिलता है।

ऑटोमैटिक वेरिएंट में Dash Boost Mode और Sporty Drive Tech जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो बेहतर एक्सीलरेशन में मदद करते हैं। इसके अलावा ड्राइवर Eco, Normal और Sport मोड में से अपनी जरूरत के मुताबिक ड्राइविंग मोड चुन सकते हैं। इसमें पैडल शिफ्टर्स और Idle Stop & Go जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं।

AI वॉयस असिस्टेंट और प्रीमियम टेक्नोलॉजी

नई Hyundai BAYON की सबसे बड़ी खासियत इसका Generative AI Voice Assistant है। इसमें Perplexity की AI तकनीक और SoundHound AI का वॉयस सिस्टम इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से ड्राइवर मौसम, रास्तों, होटल, रेस्टोरेंट, समाचार और खेल से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं।

हालांकि, यह AI असिस्टेंट फिलहाल केवल अंग्रेजी भाषा में काम करता है।

SUV में दो 12.3 इंच की कर्व्ड पैनोरमिक स्क्रीन दी गई हैं, जिनमें NVIDIA तकनीक से लैस नेविगेशन सिस्टम मिलता है। इसके अलावा 70 से ज्यादा Hyundai Bluelink कनेक्टेड फीचर्स, 500 से अधिक वॉयस कमांड, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay के साथ Bose प्रीमियम साउंड सिस्टम भी दिया गया है। कंपनी तीन साल की मुफ्त Bluelink सब्सक्रिप्शन भी दे रही है।

सेफ्टी में मिलेंगे 23 ADAS फीचर्स

सुरक्षा के मामले में Hyundai BAYON में Level 2 Pro ADAS टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें 23 एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स शामिल हैं। इनमें हाईवे ड्राइविंग असिस्ट, नेविगेशन आधारित स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, सराउंड व्यू मॉनिटर और ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। कंपनी ने इसमें 80 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स देने का दावा किया है।

BAYON में 3 रडार और 12 पार्किंग सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक का विकल्प भी मिलता है।

सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रोलओवर सेंसर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे 35 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं।

Hyundai के मुताबिक, BAYON को Global K Enhanced Platform पर तैयार किया गया है। इसकी बॉडी में 69 प्रतिशत एडवांस हाई-स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि SUV को 5-स्टार भारतीय सेफ्टी मानकों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक क्रैश टेस्ट रेटिंग सामने नहीं आई है।

advertisement

आराम और सुविधाओं का भी रखा गया खास ध्यान

Hyundai BAYON में यात्रियों के आराम के लिए कई प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं। इसमें आगे की दोनों सीटों पर वेंटिलेशन की सुविधा मिलती है, जिससे गर्मियों में सफर आरामदायक हो सकता है।

ड्राइवर के लिए 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट दी गई है, जिसे अपनी जरूरत के हिसाब से सेट किया जा सकता है। पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए टू-स्टेप रिक्लाइनिंग सीट्स मिलती हैं, जिनका झुकाव बदला जा सकता है।

इसके अलावा SUV में फुली ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आगे की तरफ स्लाइडिंग सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट मिलता है, जबकि पीछे की सीटों के बीच कप होल्डर्स के साथ सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है।

सुविधाओं की बात करें तो BAYON में स्मार्टफोन के लिए वायरलेस चार्जर, USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, स्मार्ट की और पुश-बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। इसके अलावा पीछे की सीटों को 60:40 के अनुपात में फोल्ड किया जा सकता है, जिससे जरूरत पड़ने पर सामान रखने के लिए ज्यादा जगह बनाई जा सकती है।

advertisement

डिजाइन, स्पेस और कीमत की पूरी जानकारी

नई Hyundai BAYON के इंटीरियर में ब्लैक और ऑलिव ग्रे डुअल-टोन थीम दी गई है। इसमें प्रीमियम लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग और D-कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है। बाहर की तरफ H-Edge LED DRLs, डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, रूफ रेल्स और 17 इंच तक के डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

SUV की लंबाई 4,245 mm, चौड़ाई 1,810 mm और ऊंचाई 1,605 mm है। इसका व्हीलबेस 2,600 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस 205 mm है। सामान रखने के लिए 505 लीटर का बूट स्पेस और 43 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है।

Hyundai BAYON की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये है। यह HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 जैसे मैनुअल वेरिएंट्स में उपलब्ध होगी, जबकि HX5, HX6, HX8 और HX10 में iVT ऑटोमैटिक का विकल्प मिलेगा। कंपनी इसे 10 कलर ऑप्शन में पेश करेगी, जिनमें मोनोटोन, डुअल-टोन और मैट फिनिश शामिल हैं।

Hyundai ने बताया है कि भारत में तैयार होने वाली BAYON को 50 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने केवल शुरुआती कीमत बताई है। सभी वेरिएंट्स की अलग-अलग कीमतों और सुविधाओं की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।