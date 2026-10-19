Hero Xtreme 160R 4V और 250R लॉन्च, 3.2 सेकंड में 60 की रफ्तार, क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा, जानें कीमत

देश की प्रमुख बाइक और स्कूटर बनाने वाली कंपनी Hero MotoCorp ने अपनी दो नई प्रीमियम बाइक्स Xtreme 160R 4V और Xtreme 250R लॉन्च कर दी हैं। दोनों बाइक्स को नए डिजाइन, बेहतर परफॉर्मेंस और आधुनिक फीचर्स के साथ पेश किया गया है। कंपनी ने Xtreme 160R 4V की शुरुआती कीमत 1.27 लाख रुपये और Xtreme 250R की कीमत 1.98 लाख रुपये रखी है। ये दिल्ली में एक्स-शोरूम की शुरुआती ऑफर कीमतें हैं।

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Xtreme 160R 4V में क्या है खास?

नई Xtreme 160R 4V में 163cc का इंजन दिया गया है, जो 17.1 PS की पावर और 14.6 Nm का टॉर्क पैदा करता है। कंपनी के मुताबिक, यह बाइक सिर्फ 4.4 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

इसमें तीन राइडिंग मोड Rain, Road और Sport मिलते हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, अचानक ब्रेक लगाने पर दूसरे वाहनों को अलर्ट करने वाला फीचर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी दी गई है।

Xtreme 250R में मिलेगी ज्यादा पावर

नई Xtreme 250R में 250cc का इंजन है, जो 30 PS की पावर और 25.3 Nm का टॉर्क देता है। यह बाइक महज 3.2 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है।

इसमें चार राइडिंग मोड Rain, Road, Sport और Track दिए गए हैं। बाइक में क्रूज कंट्रोल, बिना क्लच दबाए गियर बदलने के लिए क्विकशिफ्टर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

दोनों बाइक्स में मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स

दोनों मोटरसाइकिलों में नई TFT डिजिटल स्क्रीन दी गई है। इसमें कॉल और मैसेज अलर्ट, नेविगेशन और बाइक से जुड़ी जरूरी जानकारी देखी जा सकती है।

Xtreme 250R में खास सस्पेंशन सिस्टम भी दिया गया है, जो खराब सड़कों पर झटके कम करने और बाइक का संतुलन बेहतर रखने में मदद करता है।

कितनी है कीमत और कब मिलेगी डिलीवरी?

Xtreme 160R 4V तीन वेरिएंट में उपलब्ध है।

Standard: 1.27 लाख रुपये

Pro: 1.37 लाख रुपये

Carbon: 1.41 लाख रुपये

वहीं, Xtreme 250R की कीमत 1.98 लाख रुपये है। सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली की हैं।

दोनों बाइक्स की बुकिंग 17 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुकी है और डिलीवरी 1 नवंबर 2026 से शुरू होगी। Xtreme 250R कंपनी के Hero Premia शोरूम पर उपलब्ध होगी।