Car Tyre Safety: टायर फटने से पहले जान लीजिए ये जरूरी बातें, वरना पछताना पड़ेगा

इन दिनों देश के कई हिस्सों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। कहीं-कहीं तो तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर जा चुका है। ऐसे मौसम में इंसान ही नहीं गाड़ी भी परेशान होती है। अगर आप कार चलाते हैं तो गर्मी में कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना नुकसान हो सकता है।

रोज चेक करें टायर

गर्मी में लंबे सफर के दौरान टायर पर बहुत प्रेशर पड़ता है। टायर में कोई कट, फटना या दरार है तो वह सड़क पर चलते वक्त फट सकता है। अगर टायर की पकड़ कमजोर हो गई हो तो नया टायर लगवाना चाहिए।

गर्मी में टायर में भरी हवा फैल जाती है, जिससे टायर फटने (tyre burst) का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए टायर में उतनी ही हवा भरवाएं जितनी कार कंपनी ने बताई है। हर 3-4 दिन में हवा चेक करवाते रहें।

नाइट्रोजन गैस भरवाएं

अगर आप चाहते हैं कि टायर ज्यादा गर्म ना हो, तो नॉर्मल हवा की बजाय nitrogen gas भरवाएं। नाइट्रोजन से टायर ठंडे रहते हैं, फटने का खतरा कम होता है और अंदर नमी भी नहीं बनती। इससे टायर और गाड़ी दोनों लंबे समय तक चलते हैं।

ओवरलोड से बचें

गर्मी में तेज स्पीड से गाड़ी चलाने से टायर बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं और फट सकते हैं। साथ ही, गाड़ी में जरूरत से ज्यादा सामान या लोग बैठाना भी खतरनाक हो सकता है। हमेशा स्पीड लिमिट का पालन करें और गाड़ी में उतना ही वजन रखें जितना वह आसानी से संभाल सके।

खराब रास्तों पर सावधानी से चलाएं

अगर सड़क पर गड्ढे हैं या नुकीले पत्थर हैं, तो गाड़ी धीरे चलाएं। टायर खराब हो सकते हैं। साथ ही, अपने स्पेयर टायर यानी स्टेपनी को भी समय-समय पर चेक करते रहें, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके।

गर्मियों में सिर्फ टायर ही नहीं पूरी कार की देखभाल जरूरी है। ऐसे में आपको गर्मी में इंजन कूलिंग सिस्टम, ब्रेक्स और एयर कंडीशनर की भी सर्विस करवा लें। इसके अलावा कार को धूप में खड़ा न करें और जब भी लंबी दूरी का सफर करें तो बीच-बीच में ब्रेक लेते रहें।

