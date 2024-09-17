Bajaj Triumph India ने भारतीय बाजार में त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए दो नई बाइक्स लॉन्च की हैं: Triumph Speed T4 और MY25 Speed 400। ये दोनों बाइक्स ट्रायम्फ के 400cc सेगमेंट का हिस्सा हैं। Triumph Speed T4 की कीमत ₹2.17 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जबकि MY25 Speed 400 की कीमत ₹2.40 लाख (एक्स-शोरूम) है। Speed T4, ट्रायम्फ की सबसे किफायती बाइक है, जिसे उन सवारियों के लिए डिजाइन किया गया है जो 400cc की पावर के साथ आरामदायक सवारी चाहते हैं, वहीं MY25 Speed 400 उन लोगों के लिए है जो उच्च परफॉर्मेंस के साथ आराम भी चाहते हैं।

advertisement

Triumph Speed T4 के प्रमुख फीचर्स

इंजन और परफॉर्मेंस: यह बाइक 398cc के इंजन से लैस है, जो 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। यह 3,500-4,000 RPM पर अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है, और Speed 400 की तुलना में 30% अधिक इंहांसमेंट प्रदान करता है।

नई टेक्नोलॉजी: इस बाइक में थ्रॉटल बॉडी कंट्रोल, स्लिपर क्लच, 43mm टेलीस्कोपिक फॉर्क्स, डुअल-चैनल ABS और प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग के साथ-साथ USB पोर्ट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

डिजाइन और कलर विकल्प: यह तीन रंगों में उपलब्ध है: पर्ल मेटैलिक व्हाइट, कॉकटेल वाइन रेड और फैंटम ब्लैक।

Triumph MY25 Speed 400:

यह Speed 400 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे विशेष रूप से उन सवारियों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो आराम और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं। इस बाइक में हाई-प्रोफाइल टायर, बेहतर सीटिंग कंफर्ट और कई अन्य एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। यह चार नए रंगों में उपलब्ध है: रेसिंग येलो, पर्ल मेटैलिक व्हाइट, रेसिंग रेड, और फैंटम ब्लैक। MY25 Speed 400 में भी 398cc का वही इंजन है, लेकिन इसे अधिक परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है।

ये दोनों मॉडल बजट-फ्रेंडली और उच्च परफॉर्मेंस चाहने वाले ग्राहकों के लिए आकर्षक विकल्प साबित हो सकते हैं।