Bajaj कर रही है इन तीन दमदार Pulsar बाइक की टेस्टिंग, जल्द हो सकती हैं लॉन्च

बजाज ऑटो अपनी पॉपुलर पल्सर रेंज को लगातार अपडेट करने में जुटी हुई है। कंपनी जल्द ही अपनी तीन दमदार बाइक्स को नए अपडेट्स के साथ बाजार में उतार सकती है। इनमें Bajaj Pulsar NS200, Pulsar N250 और Pulsar NS400Z शामिल हैं। इन तीनों मोटरसाइकिलों को नए इक्विपमेंट के साथ टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

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कंपनी इन बाइक्स में बड़े मैकेनिकल बदलाव करने के बजाय फीचर्स को अपडेट करने पर फोकस कर रही है। नए अपडेट के बाद इन पल्सर बाइक्स में नई टेक्नोलॉजी और बेहतर फीचर्स देखने को मिल सकते हैं।

तीनों पल्सर में मिलेगा नया TFT डिस्प्ले

अपडेटेड Bajaj Pulsar NS200, N250 और NS400Z में सबसे बड़ा बदलाव नया 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल हो सकता है। यह वही स्क्रीन होगी, जैसी कंपनी ने Pulsar N160 SS में दी है। नया TFT डिस्प्ले मौजूदा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को रिप्लेस करेगा।

इस स्क्रीन में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ कई फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें गूगल मैप्स मिररिंग, म्यूजिक कंट्रोल्स, थर्ड पार्टी नोटिफिकेशन्स और डॉक्यूमेंट स्टोरेज जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं।

स्विचगियर में भी हो सकता है बदलाव

नई पल्सर बाइक्स में सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं, बल्कि स्विचगियर को भी अपडेट किया जा सकता है। इनमें फोर-वे कंट्रोलर दिया जा सकता है, जिससे राइडर डिस्प्ले के अलग-अलग फंक्शन्स को आसानी से एक्सेस कर सकेगा।

इसके अलावा टेस्टिंग के दौरान इन बाइक्स में कुछ नए फीचर्स भी नजर आए हैं। खासतौर पर Pulsar NS200 में नया फ्रंट सस्पेंशन देखने को मिल सकता है। इसमें डब्लूपी का अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क दिया जा सकता है।

Image Credit: AAJ TAK

ब्रेक और क्लच लिवर भी होंगे अपडेट

टेस्ट बाइक में एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लिवर भी दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि कंपनी इन्हें नए अपडेटेड मॉडल में शामिल कर सकती है।

हालांकि, इन बाइक्स के इंजन और चेसिस में बदलाव की उम्मीद नहीं है। यानी अपडेटेड वर्जन में मुख्य बदलाव फीचर्स और इक्विपमेंट के स्तर पर ही होंगे।

Pulsar NS200, N250 और NS400Z का इंजन

Bajaj Pulsar NS200 में 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। यह इंजन 24.5 पीएस की पावर और 18.74 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स दिया जाता है।

वहीं Pulsar N250 में 249.07 सीसी का ऑयल-कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। यह 24.5 पीएस की पावर और 21.5 एनएम का टॉर्क देता है। इसमें 5 स्पीड ट्रांसमिशन मिलता है।

Pulsar NS400Z में 349.13 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन दिया गया है। यह इंजन 40.6 पीएस की पावर और 33.2 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है।