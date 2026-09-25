Mirzapur के बाद The Family Man की बारी! OTT की हिट सीरीज को फिल्म में बदलने की तैयारी शुरू

OTT की पॉपुलर सीरीज The Family Man अब बड़े पर्दे पर आने की तैयारी कर सकती है। मनोज बाजपेयी की लीड रोल वाली इस सीरीज को फिल्म में बदलने पर मेकर्स विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, टीम इस फ्रेंचाइजी को थिएटर तक ले जाने के लिए एक नई कहानी पर काम कर रही है।

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हालांकि, अभी यह प्लान शुरुआती चरण में है और फिल्म की रिलीज या शूटिंग को लेकर कोई आधिकारिक टाइमलाइन सामने नहीं आई है। एक सूत्र के मुताबिक, The Family Man को फिल्म बनाने का विचार काफी समय से मौजूद है और टीम अब इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है।

फिलहाल सीजन 4 पर है मेकर्स का फोकस

जहां फिल्म बनाने की तैयारी चल रही है, वहीं फिलहाल मेकर्स का पूरा ध्यान The Family Man Season 4 पर है। सीरीज का बेसिक स्टोरीबोर्ड तैयार हो चुका है और अगर प्लान के अनुसार सब कुछ चलता है तो इसकी शूटिंग 2027 की शुरुआत में शुरू हो सकती है।

क्या है The Family Man की कहानी?

राज और डीके द्वारा बनाई गई The Family Man सीरीज की कहानी श्रीकांत तिवारी के इर्द-गिर्द घूमती है। श्रीकांत एक आम मिडिल क्लास पति और पिता हैं, लेकिन उनकी एक गुप्त पहचान भी है। वह एक इंटेलिजेंस यूनिट के लिए काम करते हैं, जो देश की सुरक्षा से जुड़े खतरों से निपटती है।

इस सीरीज में मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया है। वहीं Priyamani उनकी पत्नी Suchi और Sharib Hashmi उनके दोस्त और सहयोगी JK Talpade के रोल में हैं। इसके अलावा Sharad Kelkar, Neeraj Madhav, Shreya Dhanwanthary और Gul Panag भी सीरीज का हिस्सा हैं।

सीरीज में जासूसी और थ्रिलर कहानी के साथ-साथ श्रीकांत की निजी जिंदगी, परिवार और बच्चों के साथ उनके रिश्तों को भी दिखाया गया है। साल 2019 में शुरू हुई यह सीरीज अब तक तीन सीजन पूरे कर चुकी है।

Image Credit: AAJ TAK

OTT सीरीज का थिएटर तक पहुंचने का ट्रेंड

अगर The Family Man फिल्म बनती है तो यह OTT से बड़े पर्दे तक पहुंचने वाली भारतीय सीरीज की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। हाल ही में Prime Video की क्राइम सीरीज Mirzapur भी फिल्म के रूप में थिएटर तक पहुंची है।

Mirzapur: The Movie में सीरीज के कई पुराने किरदारों को शामिल किया गया है। तीन सीजन के बाद इस फ्रेंचाइजी ने दर्शकों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई थी।

इससे पहले टीवी की कई लोकप्रिय सीरीज भी फिल्मों में बदली जा चुकी हैं। Khichdi पर 2010 में Khichdi: The Movie बनाई गई थी, जबकि Office Office पर 2011 में Chala Mussaddi... Office Office आई थी। इसके अलावा Bhabiji Ghar Par Hain! को भी फिल्म के रूप में पेश किया गया।

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दर्शकों के लिए होगी नई चुनौती

लोकप्रिय सीरीज को फिल्म में बदलने का फायदा यह है कि दर्शक पहले से ही किरदारों और कहानी की दुनिया से जुड़े होते हैं। लेकिन थिएटर रिलीज के लिए दर्शकों को घर पर देखने की आदत से निकलकर सिनेमाघर तक लाना भी एक बड़ी चुनौती होती है।

फिलहाल The Family Man के लिए यह सफर अभी शुरुआती दौर में है और आने वाले समय में ही साफ होगा कि श्रीकांत तिवारी की कहानी बड़े पर्दे पर कब दिखाई देगी।