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NewsऑटोManual Car छोड़कर Automatic लेने का बना रहे हैं प्लान, जानिए इसके 5 बड़े फायदे और खासियत

Manual Car छोड़कर Automatic लेने का बना रहे हैं प्लान, जानिए इसके 5 बड़े फायदे और खासियत

ट्रैफिक में बार-बार क्लच और गियर बदलने से परेशान हैं? ऐसे में ऑटोमैटिक कार आपकी ड्राइविंग को काफी आसान बना सकती है। इसे चलाने में कम मेहनत लगती है और कई मॉडल में खास फीचर्स भी मिलते हैं। अगर आप नई कार लेने की सोच रहे हैं तो पहले जानिए इसके ये 5 फायदे।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Oct 2, 2026 16:00 IST
AI Generated Image

In Short

  • ट्रैफिक में बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती और ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक होती है।
  • CVT जैसे ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन कुछ मामलों में बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी दे सकते हैं।
  • ऑटो-होल्ड और Electronic Stability Control जैसे फीचर्स ड्राइविंग के दौरान मदद कर सकते हैं।

कार खरीदते समय अब सिर्फ कीमत और डिजाइन ही नहीं देखा जाता, बल्कि ट्रांसमिशन भी एक अहम फैक्टर बन गया है। शहरों में लगातार बढ़ते ट्रैफिक के बीच ऑटोमैटिक कारों की मांग भी बढ़ी है। इन कारों में ड्राइविंग के दौरान बार-बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि इन्हें चलाना मैनुअल कारों के मुकाबले आसान माना जाता है। आइए जानते हैं ऑटोमैटिक कारों से मिलने वाले 5 बड़े फायदे।

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ट्रैफिक में ड्राइविंग होती है आसान

शहरों में ट्रैफिक के दौरान कार को बार-बार रोकना और चलाना पड़ता है। मैनुअल कार में इस दौरान लगातार गियर बदलने का काम करना पड़ता है। ऑटोमैटिक कार में यह परेशानी नहीं रहती। ड्राइवर को खुद गियर बदलने की जरूरत नहीं होती, जिससे ड्राइविंग ज्यादा आरामदायक महसूस हो सकती है।

कुछ ट्रांसमिशन दे सकते हैं बेहतर माइलेज

ऑटोमैटिक कारों में इस्तेमाल होने वाला CVT यानी Continuously Variable Transmission इंजन को उसकी पावर बैंड में ज्यादा कुशल तरीके से काम करने में मदद कर सकता है। इसी वजह से कुछ मामलों में CVT मैनुअल ट्रांसमिशन की तुलना में बेहतर ईंधन दक्षता दे सकता है।

क्लच की झंझट नहीं

मैनुअल कार में क्लच एक ऐसा हिस्सा है जिसका इस्तेमाल लगातार होता है और समय के साथ यह घिस सकता है। ऑटोमैटिक कार में मैनुअल कार की तरह क्लच ऑपरेट करने की जरूरत नहीं होती। इससे इस हिस्से से जुड़ी देखभाल की जरूरत कम हो सकती है और कार का रखरखाव आसान हो जाता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

सुरक्षा फीचर्स का भी मिलता है साथ

कई ऑटोमैटिक कारों में ऐसे फीचर्स दिए जाते हैं जो ड्राइविंग के दौरान मदद कर सकते हैं। ऑटो-होल्ड इसका एक उदाहरण है। यह ढलान पर कार रोकने के दौरान उसे पीछे की ओर जाने से रोकने में मदद करता है। कुछ मॉडल में Electronic Stability Control भी मिलता है जो स्किडिंग को रोकने में मदद कर सकता है।

अब ऑटोमैटिक कारें ज्यादा पहुंच में

एक समय ऑटोमैटिक कारों को खरीदना महंगा विकल्प माना जाता था। अब कार कंपनियां अपने कई मॉडल में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प दे रही हैं। इससे खरीदारों के पास अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से विकल्प चुनने की ज्यादा गुंजाइश है।

ऑटोमैटिक कार क्यों हो सकती है ऑप्शन?

आरामदायक ड्राइविंग से लेकर ट्रैफिक में आसानी और कुछ ट्रांसमिशन में बेहतर ईंधन दक्षता तक ऑटोमैटिक कारों में कई सुविधाएं मिलती हैं। रखरखाव और सुरक्षा से जुड़े फायदे भी इसे अलग बनाते हैं। साथ ही बाजार में अब पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती ऑटोमैटिक मॉडल उपलब्ध हैं।

Edited By:
Sonam
Published On:
Oct 2, 2026