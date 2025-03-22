Aston Martin Vanquish: भारत में सुपरकार का नया आइकॉन, परफॉरमेंस में धांसू और कीमत भी जबरदस्त

भारत में Aston Martin ने अपनी नई फ्लैगशिप कार Vanquish को लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 8.85 करोड़ रुपये (ex-showroom) है। यह कार 'Vanquish' नाम को वापस लाते हुए एक नई पहचान देती है, जिसमें 5.2-लीटर Twin-Turbo V12 इंजन है जो 835PS की पावर और 1000Nm का टॉर्क देता है। यह कार 214mph (345kmph) की टॉप स्पीड के साथ अब तक की सबसे तेज सीरीज प्रोडक्शन Aston Martin बन गई है। सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ने वाली यह कार परफॉरमेंस का नया लेवल सेट करती है।

पावरफुल डिजाइन और शानदार परफॉरमेंस

इस कार का मैन्यूफैक्चर बॉन्डेड एल्युमिनियम बॉडी स्ट्रक्चर और कार्बन फाइबर पैनल्स के साथ किया गया है, जिसमें बोनट, दरवाजे और बॉडीसाइड्स शामिल हैं। इसके व्हीलबेस को पिछले मॉडलों की तुलना में 80mm बढ़ाया गया है, जिससे इसका चेसिस 75% तक अधिक मजबूत हो गया है। इसकी ऊंचाई 1,290mm और लंबाई 4,850mm है। इस कार की चौड़ाई 2,120mm है और मिरर्स फोल्ड करने पर यह 2,044mm हो जाती है। 2,885mm का व्हीलबेस इसे स्थिरता देता है।

एडवांस्ड सस्पेंशन और स्टेबिलिटी

Vanquish में डबल विशबोन फ्रंट और मल्टी-लिंक रियर सस्पेंशन सिस्टम है, जिसे Bilstein DTX एडाप्टिव डैम्पर्स के साथ जोड़ा गया है। 21-इंच फोर्ज्ड अलॉय व्हील्स और Pirelli P ZERO टायर्स इसकी राइड को और भी शानदार बनाते हैं।

अत्याधुनिक ट्रांसमिशन और ड्राइविंग कंट्रोल

इसमें 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन है, जो कार्बन फाइबर प्रोपेलर शाफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक रियर लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल (e-diff) के साथ आता है। e-diff को Electronic Stability Control (ESP) सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया गया है, जिससे कार सिर्फ 135 मिलीसेकंड में ओपन से फुली लॉक्ड स्टेट में जा सकती है।

दमदार V12 इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम

इसका V12 इंजन मजबूत सिलिंडर ब्लॉक, नए सिलिंडर हेड्स, रीडिजाइन किए गए कैमशाफ्ट्स और नए इंटेक व एग्जॉस्ट पोर्ट्स के साथ आता है। यह इंजन हाई-स्पीड टर्बोचार्जर्स और बूस्ट रिजर्व फंक्शन से लैस है, जिससे इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और भी बेहतर हो जाता है।

लक्जरी इंटीरियर और टेक्नोलॉजी

कार का इंटीरियर 10.25-इंच TFT ड्राइवर डिस्प्ले और टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ आता है, जिसमें ऑनलाइन कनेक्टिविटी, 3D मैपिंग और वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto सपोर्ट है।

लिमिटेड एडिशन - खास लोगों के लिए खास

Vanquish की प्रोडक्शन लिमिटेड है और केवल 1,000 यूनिट्स प्रति वर्ष ही बनाई जाएंगी। कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है और जल्द ही डिलीवरी भी शुरू होगी।