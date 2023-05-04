USA Fed ने एक बार फिर से ब्याज दरों में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी कर दी है। फेड के इस हाइक के बाद अब ब्याज दरें 5.00%-5.25% रेंज में पहुंच गई हैं। हालांकि फेड ने इस बार अपनी कमेंट्री में कहा है कि हम आगे क्या करेंगे इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डेटा पर निर्भर करता है।

Fed की पॉलिसी टाइट

मार्च 2022 के बाद फेड लगातार ब्याज दरों में बढोतरी कर रहा है। पॉवेल ने कहा कि महंगाई अभी भी एक समस्या बनी हुई है। इतनी ब्याज दरें बढने के बाद महंगाई के मार्चे पर उतनी सफलता नहीं मिल पाई जितनी कि मिलनी चाहिए थी। हालांकि महंगाई कम हो रही है लेकिन इसके कम होने की रफ्तार तेज नहीं हो पाई है।

पॉवेल ने कहा कि फेड की पॉलिसी टाइट है और हम पहले ही काफी कुछ कर चुके हैं। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि फेड ने महंगाई को काबू करने में कोई कदम नहीं उठाएं है। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि अब हम मंदी से बच सकते हैं।

USA ट्रेजरी यील्ड में गिरावट देखने को मिली

पॉवेल से जब ये पूछा गया कि शेयर मार्केट ब्याज दरों में कमी का इंतजार कर रहा था। इस पर पॉवेल ने कहा कि कमेटी का मानना था कि महंगाई तेजी से कम नहीं होगी, इसमें समय लगेगा अभी रेट कट करना ठीक नहीं था।

इस समय फेड की ब्याज दरें 16 साल पहले आए फाइनेंशियल क्राइसिस जितनी हो गई हैं। फेड बार-बार ये कहता रहा था कि हम 2 प्रतिशत की महंगाई के टारगेट को फॉलो करेंगे लेकिन ब्याज दरें इतनी बढ़ने के बावजूद महंगाई अभी भी 2 प्रतिशत से ऊपर है।

फेड के बयान के बाद अमेरिकी बाजारों में शुरूआती तेजी आई लेकिन इसके बाद उन्होंने बढ़त को गंवा दिया। यूएस ट्रेजरी यील्ड में गिरावट देखने को मिली।