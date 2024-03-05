Bitcoin Price Today: $68,000 के पार पहुंचा बिटकॉइन

बिटकॉइन मंगलवार को तेजी देखने को मिली और इस साल बिटकॉइन में 50% की वृद्धि हुई है। मंगलवार को, बिटकॉइन $68,500 पर था, जो $68,828 के सत्र के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जो नवंबर 2021 में निर्धारित $68,999.99 के सर्वकालिक शिखर से थोड़ा ही दूर है।

इस साल की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड को मंजूरी दी गई थी।

एलएसईजी डेटा के अनुसार, 1 मार्च को समाप्त सप्ताह में 10 सबसे बड़े अमेरिकी स्पॉट बिटकॉइन फंडों में शुद्ध प्रवाह 2.17 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिसमें से आधे से अधिक ब्लैकरॉक के आईशेयर्स बिटकॉइन ट्रस्ट में गया। यह रैली जापान के निक्केई से लेकर एसएंडपी 500 और टेक-हैवी नैस्डैक तक स्टॉक इंडेक्स में रिकॉर्ड गिरावट और इक्विटी और विदेशी मुद्रा में अस्थिरता के निचले स्तर के साथ आई है।

सोमवार को एक नियामक फाइलिंग से पता चला कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अपने स्पॉट एथेरियम एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड के लिए ब्लैकरॉक के आवेदन पर अपने निर्णय में और देरी कर दी है।