भारत की इन 7 झीलों की खूबसूरती आपका अगला ट्रिप प्लान करने पर कर देगी मजबूर, जानिए पूरी लिस्ट

Lakes: अगर आप ऐसी जगह घूमने का प्लान बना रहे हैं, जहां साफ पानी, ठंडी हवा और चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरती हो, तो भारत की कुछ झीलें आपके लिए बेहतरीन जगह हो सकती हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी कई झीलें हैं, जिनका पानी इतना साफ है कि उसमें नीचे तक देखा जा सकता है। इनके आसपास फैले पहाड़, हरियाली और शांत माहौल लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप शहर की भीड़ और शोर से दूर कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं, तो इन झीलों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करें।

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साफ पानी और शांत नज़ारे

भारत की कई झीलें अपने साफ पानी और खूबसूरत माहौल के लिए जानी जाती हैं। यहां पहुंचकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी खूबसूरत तस्वीर के बीच खड़े हों। इन झीलों के किनारे बैठकर लोग प्रकृति का आनंद लेते हैं, बोटिंग करते हैं और यादगार तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने आते हैं।

ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी झीलें

लद्दाख की पैंगोंग झील अपनी बदलते रंगों वाली सतह के लिए मशहूर है। धूप के साथ इसका रंग बदलता हुआ दिखाई देता है। वहीं त्सो मोरिरी झील भी अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है। यहां कई तरह के प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर, सिक्किम की गुरुडोंगमार झील काफी ऊंचाई पर स्थित है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और साफ पानी इसे बेहद खास बना देते हैं। यह झील धार्मिक नजरिए से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

हर झील की अलग खासियत

हिमाचल प्रदेश की चंद्रताल झील अपने आधे चांद जैसे आकार के कारण 'मून लेक' के नाम से जानी जाती है। यहां का साफ पानी और पहाड़ों का सुंदर नज़ारा लोगों को खूब पसंद आता है। यह जगह ट्रैकिंग और घूमने के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है। वहीं उत्तराखंड का सातताल सात छोटी-छोटी मीठे पानी की झीलों का समूह है। घने जंगलों से घिरी यह जगह पक्षियों को देखने और फोटोग्राफी करने वालों के लिए भी खास मानी जाती है।

पूर्वोत्तर की अनोखी खूबसूरती

मणिपुर की लोकटक झील अपनी तैरती हुई घास और पौधों से बने छोटे-छोटे द्वीपों, यानी फुमदी, के लिए जानी जाती है। यहां बोटिंग का अनुभव भी काफी अलग होता है। वहीं मेघालय के डावकी इलाके की उमंगोट नदी का पानी इतना साफ है कि उसमें चलती नाव हवा में तैरती हुई दिखाई देती है। हालांकि यह एक नदी है, लेकिन कई जगह इसका पानी झील जैसा शांत नजर आता है। यही वजह है कि यह जगह पर्यटकों और फोटोग्राफी के शौकीनों के बीच काफी लोकप्रिय है।

यात्रा से पहले रखें ध्यान

अगर आप इन जगहों पर घूमने जा रहे हैं, तो पहले मौसम की जानकारी जरूर ले लें। ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड ज्यादा रहती है, इसलिए गर्म कपड़े साथ रखें। झीलों और आसपास के इलाकों में प्लास्टिक या कचरा बिल्कुल न फैलाएं और वहां के नियमों का पालन करें। अगर आप अच्छी तस्वीरें लेना चाहते हैं, तो सुबह और शाम का समय सबसे सही माना जाता है। इन खूबसूरत जगहों को साफ रखना हमारी भी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाले समय में भी लोग इनका आनंद ले सकें।