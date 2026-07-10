₹ का निशान स्मार्टफोन से भी नया! RBI ने बताया भारतीय रुपए से जुड़ा मजेदार तथ्य
क्या आपने कभी सोचा है कि रोजाना पेमेंट स्क्रीन पर दिखने वाला ₹ का निशान कितना पुराना है? क्या यह भारतीय रुपए जितना ही पुराना है? और क्या आप जानते हैं कि यह चिह्न ज्यादातर स्मार्टफोन से भी नया है? RBI की एक दिलचस्प पोस्ट ने ₹ के निशान से जुड़ी इसी कहानी को सामने रखा है।
In Short
- ₹ का निशान स्मार्टफोन से भी नया! RBI ने बताया मजेदार तथ्य
- रोज देखते हैं ₹ का चिह्न, लेकिन क्या जानते हैं इसकी उम्र?
- पेमेंट स्क्रीन पर दिखने वाले ₹ की कहानी जानकर चौंक जाएंगे
- RBI ने शेयर की खास तस्वीर, बताया कब मिला था ₹ का निशान
भारतीय रुपया भले ही देश की पुरानी मुद्रा है, लेकिन इसे पहचान देने वाला ₹ चिह्न ज्यादा पुराना नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक दिलचस्प पोस्ट शेयर किया है। इसमें बताया गया है कि रुपए के आधुनिक चिह्न को साल 2010 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। यानी आज भुगतान के समय हर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला ₹ का निशान ज्यादातर स्मार्टफोन से भी नया है।
RBI ने पोस्ट में क्या लिखा?
RBI ने X पर लिखा, “The next time you see ₹ on a payment screen, remember, it's a relatively new addition to India's story.” इसका आसान मतलब है कि अगली बार जब आपको किसी पेमेंट स्क्रीन पर ₹ का निशान दिखाई दे, तो याद रखें कि यह भारत की कहानी में बहुत बाद में जुड़ा है। RBI ने इस पोस्ट के साथ एक खास तस्वीर भी शेयर की है।
तस्वीर में ₹500 के नोट पर बने रुपए के निशान को मैग्निफाइंग ग्लास से बड़ा करके दिखाया गया है। इसके साथ लिखा है कि ₹ का चिह्न ज्यादातर स्मार्टफोन से नया है और इसे 2010 में आधिकारिक पहचान मिली थी।
डिजिटल पेमेंट की पहचान बना ₹
आज ₹ का चिह्न ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग ऐप, UPI पेमेंट, शेयर बाजार और दुकानों के बिल से लेकर हर जगह दिखाई देता है। फोन की स्क्रीन पर कीमत लिखी हो या किसी बैंक खाते में जमा रकम, भारतीय मुद्रा की पहचान इसी निशान से होती है। इसका इस्तेमाल इतना आम हो चुका है कि लोगों को यह काफी पुराना लग सकता है। RBI की पोस्ट इसी दिलचस्प बात की ओर ध्यान दिलाती है कि रुपए का आधुनिक चिह्न भारत की मुद्रा के लंबे इतिहास में हाल ही में शामिल हुआ है।
2010 में मिली थी आधिकारिक पहचान
₹ से पहले भारतीय रुपए को आम तौर पर ‘Rs’ या ‘INR’ के जरिए दिखाया जाता था। साल 2010 में ₹ को आधिकारिक रूप से अपनाए जाने के बाद इसे भारतीय मुद्रा की नई पहचान मिली। अब यह निशान डिजिटल पेमेंट से लेकर करेंसी नोट तक हर जगह नजर आता है। RBI की पोस्ट कोई नई बैंकिंग घोषणा नहीं, बल्कि भारतीय मुद्रा से जुड़ी एक रोचक जानकारी है। इसका उद्देश्य लोगों को यह याद दिलाना है कि रोजाना इस्तेमाल होने वाला ₹ का निशान वास्तव में बहुत नया है।