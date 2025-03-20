Ration Card E-KYC: घर बैठे करें राशन कार्ड की ई-केवाईसी, जानें आसान तरीका

दिल्ली में नई बीजेपी सरकार के गठन के बाद से कई पेंडिंग कामों को तेजी से निपटाया जा रहा है। अब दिल्ली में राशन कार्ड की ई-केवाईसी (e-KYC) प्रोसेस शुरू हो गया है। इससे पहले यह प्रक्रिया साल 2013 में हुई थी, लेकिन अब इसे दोबारा शुरू किया गया है। अगर आप भी दिल्ली के राशन कार्ड धारक हैं, तो जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर लें, वरना राशन मिलने में दिक्कतें हो सकती हैं।

कैसे करें दिल्ली के राशन कार्ड की ई-केवाईसी?

दिल्ली के राशन कार्ड धारकों के पास अपनी ई-केवाईसी पूरी करने के दो तरीके हैं। ये दो तरीके हैं-

POS मशीन से: दिल्ली की सभी राशन की दुकानों पर पीओएस मशीन (POS Machine) है। इससे आप फिंगरप्रिंट या ओटीपी के जरिए अपनी ई-केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए।

'Mera eKYC' ऐप: अगर आप घर बैठे ई-केवाईसी करना चाहते हैं, तो 'मेरा ई-केवाईसी' ऐप का यूज कर सकते हैं। यह प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है।

Mera eKYC ऐप से कैसे करें केवाईसी (How to do KYC through Mera eKYC app)

स्टेप 1: आपको सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में यह ऐप इंस्टॉल करना होगा।

स्टेप 2: अब आपको ऐप ओपन करके अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा।

स्टेप 3: इसके बाद आपको आधार नंबर दर्ज करना होगा।

स्टेप 4: अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।

स्टेप 5: इसके बाद आपको ओटीपी और कैप्चा भरें।

स्टेप 6: अब ऐप में कैमरा एक्सेस होगा। ध्यान रहें कि आपको ई-केवाईसी के लिए कैमरा एक्सेस देना होगा। कैमरा एक्सेस होने के बाद आपको स्क्रीन पर शो हो रहे सर्कल में अपने फेस को फिट करना होगा।

स्टेप 7: ऐप जैसे ही आपके फेस को स्कैन करके और आधार नंबर के जरिये प्रोफाइल से मैच करता है। मैच सक्सेस होने के बाद आपका ई-केवाईसी हो जाएगा।

कब तक पूरी करें ई-केवाईसी? (Ration Card E-KYC Deadline)

ई-केवाईसी की आखिरी तारीख 31 मार्च 2025 है। अगर आपने इस तारीख तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करते हैं, तो आपका राशन कार्ड ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ भी रुक सकता है। आपको बता दें कि वर्तमान में दिल्ली में कुल 17.41 लाख से ज्यादा राशन कार्ड धारक और 1971 राशन की दुकानें हैं।