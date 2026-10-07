पीएम मोदी के नेतृत्व के 25 साल पूरे, विनायक मंदिर में पूजा कर देश की सुख-समृद्धि की कामना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सरकार के मुखिया के तौर पर अपने लगातार 25 साल पूरे किए। इस खास मौके पर उन्होंने दिल्ली के सरोजिनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना और आरती की। पीएम मोदी ने देश के 140 करोड़ लोगों की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। साथ ही उन्होंने देश की सेवा पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते रहने का संकल्प दोहराया।

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श्री विनायक मंदिर में की पूजा-अर्चना

पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना की है। उन्होंने कामना की कि विघ्नहर्ता की कृपा से सभी का कल्याण हो और देश लगातार प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे।

7 अक्टूबर 2001 से शुरू हुआ था सफर

नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके बाद वह 12 साल से ज्यादा समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलने के बाद वह देश के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2019 और 2024 में भी उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर सरकार का नेतृत्व किया। वह जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीन बार सरकार का नेतृत्व करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने।

देशभर में बीजेपी और NDA के कार्यक्रम

पीएम मोदी के 25 साल पूरे होने पर बीजेपी और NDA की ओर से देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीजेपी 17 सितंबर से महीनेभर का ‘सेवा संकल्प अभियान’ चला रही है। इसके तहत रक्तदान शिविर, स्वच्छता कार्यक्रम, जनकल्याण से जुड़े कार्यक्रम, प्रदर्शनियां और सांस्कृतिक आयोजन किए गए।

आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। https://t.co/ZPADyotAFk — Narendra Modi (@narendramodi) October 7, 2026

बुधवार को अलग-अलग राज्यों में मशाल मार्च, मोटरसाइकिल और साइकिल रैलियां भी निकाली गईं। दिल्ली में मुख्य ‘सेवा ज्योति’ कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया। इसमें पवन कल्याण, नारा लोकेश, एकनाथ शिंदे, एन चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान समेत कई NDA नेता शामिल हुए।

केंद्रीय कैबिनेट ने भी दी बधाई

केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को पीएम मोदी के लगातार 25 साल के नेतृत्व पर उन्हें बधाई दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट का प्रस्ताव ‘राष्ट्र प्रथम और नागरिक प्रथम’ की भावना पर आधारित है।

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कैबिनेट के प्रस्ताव में जनधन खाते, आवास, पीएम-किसान, GST, UPI, डिजिटल वेलफेयर डिलीवरी, हाईवे, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस और सेमीकंडक्टर उत्पादन जैसी पहलों का जिक्र किया गया। इसके अलावा कोविड वैक्सीन, चंद्रयान-3, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, आर्टिकल 370 और 2047 तक विकसित भारत के विजन का भी उल्लेख किया गया।