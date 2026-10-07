Gold-Silver Price: सोने में गिरावट, ₹1.50 लाख के करीब भाव; आगे कहां तक जा सकती है कीमत?

सोने और चांदी की कीमतों में बुधवार सुबह गिरावट देखने को मिली। मजबूत अमेरिकी डॉलर और हाई यूएस बॉन्ड यील्ड के दबाव में बुलियन की कीमतों पर असर पड़ा। निवेशकों की नजर अब अहम तकनीकी स्तरों पर है, जो सोने और चांदी अगली चाल का संकेत दे सकते हैं।

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7 अक्टूबर को सुबह 9 बजे तक MCX गोल्ड फ्यूचर्स 1,49,660 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। यानी सोना 1.50 लाख रुपये के स्तर के करीब बना हुआ है। वहीं, MCX सिल्वर फ्यूचर्स 2,26,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो COMEX गोल्ड फ्यूचर्स करीब 4,169.51 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि सिल्वर फ्यूचर्स लगभग 61.17 डॉलर प्रति औंस पर था।

सोने का आउटलुक

LKP Securities के VP Research Analyst- Commodity and Currency, जतीन त्रिवेदी के मुताबिक, सोने को 1.49 लाख रुपये के आसपास सपोर्ट मिल रहा है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती और करीब 102 के स्तर पर मौजूद मजबूत Dollar Index सोने की कीमतों की आगे की तेजी को सीमित कर सकते हैं। आमतौर पर मजबूत डॉलर से दूसरे देशों के निवेशकों के लिए डॉलर में खरीदा जाने वाला सोना महंगा हो जाता है। वहीं, ऊंची बॉन्ड यील्ड गैर-ब्याज देने वाली संपत्ति यानी सोने की अपील को कम कर सकती है।

एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में सोने में उतार-चढ़ाव ऊंचा बना रह सकता है। उनके मुताबिक, सोना 1,48,000 रुपये से 1,51,000 रुपये के दायरे में रह सकता है।

इस लिहाज से 1.48 लाख से 1.49 लाख रुपये का जोन सोने के लिए अहम सपोर्ट एरिया है, जबकि 1.51 लाख रुपये ऊपर की तरफ एक महत्वपूर्ण स्तर हो सकता है।

चांदी पर भी नजर

चांदी के मामले में अब फोकस इस बात पर है कि हाल की चाल के बाद कीमतें किस तरह स्थिर होती हैं। सोना और चांदी दोनों ही डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों की उम्मीदों में बदलाव से प्रभावित होते हैं।

ऐसे में आने वाले अमेरिकी आर्थिक आंकड़े बुलियन मार्केट की अगली दिशा के लिए अहम हो सकते हैं। फिलहाल सोना 1.50 लाख रुपये के करीब बना हुआ है, लेकिन ऊंची US बॉन्ड यील्ड और मजबूत डॉलर के चलते आने वाले समय में कीमतों में उतार-चढ़ाव तेज रह सकता है।