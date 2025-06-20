scorecardresearch
Netflix से Prime Video तक, ये 7 नई रिलीज इस वीकेंड आपका मूड सेट कर देंगी

Netflix, Prime Video, JioHotstar और Zee5 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और सीरीज आज रिलीज हो चुकी हैं। चलिए जानते हैं इस हफ्ते अलग-अलग ओटीटी पर क्या रिलीज हुआ है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 20, 2025 14:51 IST

OTT Releases This Week: आपका ये वीकेंड भी थ्रिल, कॉमेडी और क्राइम से भरपूर रहेगा, क्योंकि Netflix, Prime Video, JioHotstar और Zee5 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो चुकी हैं। चलिए जानते हैं इस हफ्ते अलग-अलग ओटीटी पर क्या रिलीज हुआ है।

Kerala Crime Files (Season 2)

रिलीज: 20 जून | प्लेटफॉर्म: JioHotstar

पहले सीजन की सफलता के बाद यह मलयालम क्राइम ड्रामा एक बार फिर वापसी कर रहा है। कहानी एक लापता पुलिस अधिकारी की जांच पर आधारित है, जिसमें कई कानूनी खामियों और चौंकाने वाले रहस्यों का खुलासा होता है। आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं।

The Great Indian Kapil Show Season 3

रिलीज: 21 जून | प्लेटफॉर्म: Netflix

कपिल शर्मा का कॉमेडी शो एक नए सीजन के साथ लौट रहा है और खास बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू की भी वापसी हो रही है। पहले एपिसोड में सलमान खान मेहमान होंगे।

Ground Zero

रिलीज: 20 जून | प्लेटफॉर्म: Prime Video

इमरान हाशमी की यह फिल्म BSF अफसर नरेंद्रनाथ दुबे की सच्ची कहानी पर आधारित है। भारतीय संसद और अक्षरधाम हमले की जांच करते हुए दुबे दो वर्षों में सबसे बड़ी आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को अंजाम देता है।

Detective Sherdil

रिलीज: 20 जून | प्लेटफॉर्म: Zee5

दिलजीत दोसांझ, सुमीत व्यास और डायना पेंटी के साथ यह कॉमेडी-मिस्ट्री फिल्म हल्के-फुल्के अंदाज़ में एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी कहती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक बड़ी साजिश सामने आती है।

Found Season 2

रिलीज: 20 जून | प्लेटफॉर्म: JioHotstar

यह NBC का क्राइम ड्रामा सीरीज है जिसमें Kelli Williams एक लापता व्यक्तियों की तलाश करने वाली टीम की प्रमुख हैं। कहानी इमोशनल और एक्शन से भरपूर है।

Prince and Family

रिलीज: 20 जून | प्लेटफॉर्म: Zee5

दिलीप और रणिया राना अभिनीत यह मलयालम कॉमेडी एक अंतर्मुखी व्यक्ति और उसकी स्वतंत्र सोच वाली पत्नी के विवाह के बाद की हल्की-फुल्की, पारिवारिक हलचलों को दिखाती है।

We Were Liars 

रिलीज: 18 जून | प्लेटफॉर्म: Prime Video

17 साल की कैडी सिंक्लेयर की कहानी, जो एक रहस्यमयी दुर्घटना के बाद अपनी याद्दाश्त खो बैठती है। यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर दर्शकों को आख़िरी तक बांधे रखेगी।

Jun 20, 2025