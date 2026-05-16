Kartavya, Inspector Avinash S2, Off Campus सहित ये फिल्में और वेब सीरीज ओटीटी पर हुई रिलीज - चेक करें लिस्ट

OTT Release this Week: हर शुक्रवार की तरह इस बार भी बीते 15 मई को ओटीटी पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई है जिससे आप अपना वीकेंड शानदार बना सकते हैं। एक्शन, क्राइम, रोमांस, स्पाई ड्रामा और साइंस-फिक्शन तक हर जॉनर की बड़ी रिलीज लाइनअप में शामिल है। JioHotstar, Netflix और Amazon Prime Video जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई चर्चित फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं, जिनका दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था। चलिए जानते हैं इस हफ्तें कौन-कौन सी वेब सीरीज और फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुई है।

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Dhurandhar 2: The Revenge

इस फिल्म Netflix पर ग्लोबली रिलीज हुई है लेकिन भारत में अभी भी इसके ओटीटी रिलीज का इंतजार है। इंडिया में यह फिल्म JioHotstar पर 5 जून को आएगी जिसकी पुष्टी खुद JioHotstar ने अपने X अकाउंट पर की है।

आदित्य धर के निर्देशन में बनी Dhurandhar 2: The Revenge में रणवीर सिंह फिल्म में जस्किरात सिंह रंगी के किरदार में वापसी कर रहे हैं, जो इस बार अंडरकवर एजेंट बनकर कराची के अपराध नेटवर्क में घुसपैठ करेगा। कहानी 26/11 हमलों के बदले और आतंक फंडिंग के खिलाफ मिशन पर आधारित है। फिल्म में संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के साथ कई हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे।

Kartavya (Netflix)

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की Kartavya एक इंटेंस पुलिस थ्रिलर है। सैफ अली खान इसमें ऐसे पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी सुरक्षा में मौजूद एक पत्रकार की हत्या हो जाती है। इसके बाद वह अपने कर्तव्य, परिवार और नैतिक जिम्मेदारियों के बीच उलझ जाता है। फिल्म में रसिका दुग्गल और संजय मिश्रा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। कहानी भ्रष्टाचार, अपराध और अपराधबोध जैसे विषयों को सामने लाती है।

Inspector Avinash Season 2 (JioHotstar)

रणदीप हुड्डा की चर्चित क्राइम सीरीज Inspector Avinash दूसरे सीजन के साथ लौटी है। इस बार सुपर कॉप अविनाश मिश्रा के सामने राजनीतिक साजिश और परिवार पर हमला जैसी बड़ी चुनौतियां होंगी। सीरीज में अवैध रैकेट, सत्ता और अपराध के गठजोड़ को दिखाया जाएगा। नए सीजन में एक्शन और थ्रिल पहले से ज्यादा गहरा नजर आएगा।

Kaalidas 2 (Amazon Prime Video)

सेंथिल द्वारा निर्देशित Kaalidas 2 एक तमिल क्राइम थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक चार साल के बच्चे के गायब होने से शुरू होती है, जिसके बाद एक के बाद एक कई खौफनाक घटनाएं सामने आती हैं। इंस्पेक्टर को हाई-प्रोफाइल मर्डर केस की जांच करनी पड़ती है। फिल्म में सस्पेंस और इन्वेस्टिगेशन का मजबूत मिश्रण देखने को मिलेगा।

Exam (Amazon Prime Video)

Exam एक तमिल ओरिजिनल सोशल थ्रिलर सीरीज है। इसकी कहानी एक युवा महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो देशभर को हिला देने वाले पब्लिक सर्विस एग्जाम स्कैम का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है। सीरीज में पेपर लीक नेटवर्क, छात्रों का दबाव और सिस्टम की खामियों को दिखाया गया है।

Mr X (JioHotstar)

मणु आनंद के निर्देशन में बनी Mr X एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। कहानी एक ऐसे एजेंट की है, जो परमाणु युद्ध रोकने के मिशन पर निकलता है। हालात तब और खतरनाक हो जाते हैं, जब उसे सरकार और साजिशों के खिलाफ जाकर काम करना पड़ता है। फिल्म में आर्या और गौतम कार्तिक मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

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Project Hail Mary (Amazon Prime Video (Rent))

Project Hail Mary एक साइंस-फिक्शन एडवेंचर फिल्म है, जिसमें रयान गोसलिंग मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कहानी एक शिक्षक से रिसर्चर बने व्यक्ति की है, जो कई साल बाद अंतरिक्ष यान में कोमा से जागता है। उसे पता चलता है कि बाकी क्रू मेंबर्स की मौत हो चुकी है और अब पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी उसी पर है।

Off Campus (Amazon Prime Video)

Elle Kennedy के उपन्यास पर आधारित Off Campus एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज है। कहानी एक म्यूजिक स्टूडेंट और स्टार हॉकी प्लेयर के बीच फेक डेटिंग से शुरू होती है। धीरे-धीरे दोनों के रिश्ते में भावनाएं जुड़ने लगती हैं। सीरीज युवाओं की जिंदगी, रिश्तों और इमोशनल संघर्ष को हल्के-फुल्के अंदाज में दिखाएगी।