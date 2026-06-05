New OTT Releases This Week: जून का पहला हफ्ता ओटीटी दर्शकों के लिए कई बड़ी और चर्चित रिलीज लेकर आया है। इस हफ्ते स्पाई थ्रिलर, फैमिली ड्रामा, डार्क कॉमेडी और साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसे अलग-अलग जॉनर की फिल्में और वेब सीरीज विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रीम हो रही हैं। चलिए जानते हैं इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हुई है।

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Dhurandhar: The Revenge (JioHotstar)

आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह स्पाई-क्राइम थ्रिलर जस्किरात सिंह रंगी उर्फ हमजा अली माजरी की कहानी को आगे बढ़ाती है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल भी अहम भूमिकाओं में हैं। कहानी बदले, आतंकवाद और सत्ता के खेल के इर्द-गिर्द घूमती है।

Maa Behen (Netflix)

माधुरी दीक्षित नेने की डार्क कॉमेडी-थ्रिलर सीरीज में तृप्ति डिमरी, धारणा दुर्गा और रवि किशन नजर आते हैं। कहानी एक विधवा मां और उसकी दो बेटियों की है, जिनकी जिंदगी तब बदल जाती है जब उन्हें अपने पड़ोसी की लाश रसोई में मिलती है। इसके बाद शुरू होता है घटनाओं और गलतियों का सिलसिला।

Gullak Season 5 (Sony LIV)

मिडिल क्लास परिवारों की पसंदीदा सीरीज 'गुल्लक' अपने पांचवें सीजन के साथ लौट आई है। इस सीरीज में मिश्रा परिवार की नई चुनौतियां, बढ़ती जिम्मेदारियां और डिजिटल दौर के असर को दिखाया गया है। जमीनी कहानियों और पारिवारिक भावनाओं की वजह से यह सीरीज पहले से ही दर्शकों के बीच लोकप्रिय है।

Office Romance (Netflix)

जेनिफर लोपेज अभिनीत रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'ऑफिस रोमांस' की कहानी एक बड़ी कंपनी की सीईओ और उसके नए नियुक्त वकील के बीच पनपते रिश्ते पर आधारित है। दोनों को अपने रिश्ते को छिपाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिससे कई मजेदार और भावनात्मक स्थितियां पैदा होती हैं।

The Pyramid Scheme (Amazon Prime Video)

इसकी कहानी एक ऐसे युवा के इर्द-गिर्द घूमती है जो जल्दी अमीर बनने के लालच में एक ढहती हुई मार्केटिंग स्कीम का हिस्सा बन जाता है। सीरीज लालच, भरोसे और सामाजिक प्रतिष्ठा जैसे विषयों को सामने लाती है।

Brown (Zee5)

करिश्मा कपूर की वापसी वाली सीरीज 'ब्राउन' एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है, जिसमें एक पुलिस अधिकारी सीरियल किलर की जांच करते हुए अपने निजी संघर्षों और अतीत के दर्द का सामना करती है। सीरीज एक उपन्यास 'सिटी ऑफ डेथ' पर आधारित है।