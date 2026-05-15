भारत-यूएई रिश्तों को नई मजबूती! पीएम मोदी के दौरे से डिफेंस, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अहम समझौते - डिटेल्स
प्रधानमंत्री मोदी की UAE यात्रा के दौरान भारत और खाड़ी देश के रिश्तों को नई मजबूती देने वाले कई बड़े फैसले हुए हैं। डिफेंस, ऊर्जा और निवेश से जुड़े समझौतों के साथ एक ऐसा ऐलान भी हुआ है, जिसे भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक ताकत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।
PM Modi in UAE: नरेंद्र मोदी की खाड़ी देश संयुक्त अरब अमीरात (UAE) यात्रा के दौरान शुक्रवार को भारत और UAE के बीच डिफेंस पार्टनरशिप, एनर्जी सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश समेत कई अहम समझौतों पर साइन हुए। यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय संस्थानों में 5 अरब डॉलर निवेश करने की भी घोषणा की।
ये समझौते प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मौजूदगी में हुए। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा उनके पांच देशों के दौरे का पहला चरण था।
डिफेंस और एनर्जी पार्टनरशिप पर जोर
दोनों देशों के बीच रणनीतिक डिफेंस पार्टनरशिप का ढांचा तैयार करने पर सहमति बनी। इसे भारत और UAE के बीच बढ़ते सुरक्षा और सैन्य सहयोग के तौर पर देखा जा रहा है।
इसके अलावा रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व और LPG आपूर्ति को लेकर भी समझौते हुए। इन कदमों से भारत की एनर्जी सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है।
गुजरात में बनेगा शिप रिपेयर क्लस्टर
दोनों देशों ने गुजरात के वाडिनार में शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी समझौता किया। इसका उद्देश्य समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ बैठक में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और कहा कि समस्याओं का समाधान संवाद और कूटनीति से ही निकल सकता है।
उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान का पक्षधर रहा है। प्रधानमंत्री ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को 'खुला और सुरक्षित' बनाए रखने की जरूरत पर भी जोर दिया और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के पालन की बात कही।
UAE के साथ हर स्थिति में खड़ा रहेगा भारत
मोदी ने UAE पर हुए हमलों की निंदा करते हुए कहा कि भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ 'कंधे से कंधा मिलाकर' खड़ा है। उन्होंने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा भी दिया।
प्रधानमंत्री ने UAE में भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए वहां के नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि भारतीयों को 'परिवार की तरह' रखा जाता है।
अब यूरोप दौरे पर जाएंगे मोदी
अबू धाबी के बाद पीएम मोदी नीदरलैंड जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात डच प्रधानमंत्री Rob Jetten और किंग Willem-Alexander से होगी। इसके बाद मोदी की स्वीडन और नॉर्वे में भी बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन और ग्रीन ट्रांजिशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।