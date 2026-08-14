Namo Bharat से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, 14-15 अगस्त को बंद रहेगी पार्किंग सुविधा

अगर आप 14 या 15 अगस्त को Namo Bharat या मेरठ मेट्रो से सफर करने वाले हैं, तो आपके लिए जरूरी जानकारी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी एनसीआरटीसी ने स्वतंत्रता दिवस की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए Namo Bharat और मेरठ मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग सुविधा दो दिनों के लिए बंद करने का फैसला लिया है।

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हालांकि, यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन सेवाएं पहले की तरह समय पर चलती रहेंगी। यानी सफर में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन स्टेशन तक पहुंचने के लिए यात्रियों को दूसरा इंतजाम करना होगा।

सुरक्षा कारणों से बंद रहेगी स्टेशन पार्किंग

एनसीआरटीसी के अनुसार, 14 और 15 अगस्त को Namo Bharat और मेरठ मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग बंद रहेगी। यह फैसला स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लिया गया है। इस दौरान सिर्फ पार्किंग एरिया बंद रहेगा, जबकि ट्रेन संचालन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। यात्रियों को अपने वाहन खड़े करने के लिए दूसरी जगहों का इस्तेमाल करना होगा।

पहले ही शुरू कर दी गई थी तैयारी

एनसीआरटीसी ने पार्किंग बंद करने की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने के लिए पहले से ही नोटिस जारी कर दिए थे। पार्किंग जगहों और मोबाइल ऐप के जरिए भी यात्रियों को इसकी जानकारी दी गई। इसके अलावा गुरुवार से ही पार्किंग में लंबे समय तक वाहन खड़े करने पर रोक लगा दी गई थी, ताकि बंद होने से पहले पूरे एरिया को खाली कराया जा सके।

यात्रियों को स्टेशन पहुंचने के लिए करना होगा प्लान

एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि सुरक्षा कारणों से 14 और 15 अगस्त को स्टेशन पार्किंग बंद रखने का फैसला लिया गया है। ऐसे में Namo Bharat या मेरठ मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों को अपने आने-जाने की व्यवस्था पहले से तय करनी होगी। हालांकि, ट्रेन सेवाएं अपने तय समय के अनुसार जारी रहेंगी।

स्वतंत्रता दिवस पर भी जारी रहेंगी ट्रेन सेवाएं

15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग घूमने और कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए Namo Bharat और मेरठ मेट्रो की सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। सिर्फ पार्किंग सुविधा कुछ समय के लिए बंद रहेगी, जिससे यात्रियों की यात्रा पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।