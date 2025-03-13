शाही सवारी! भारत की सबसे महंगी ट्रेन का किराया सुनकर चक्करा जाएगा सर - महल वाली आएगी फीलिंग

Most Luxury Train in India : भारतीय रेल देश की लाइफलाइन है। रेलवे लोगों की सुविधाओं के लिए विभिन्न प्रकार की ट्रेनें चलाती है। लेकिन आज हम जिस ट्रेन की बात कर रहे हैं ये कोई राजधानी या वंदे भारत नहीं बिल्की देश की सबसे लग्जरी ट्रेन है इसका टिकट इतना महंगा है कि आप इतने में एक फ्लैट खरीद सकते हैं।

इस ट्रेन में सफर के दौरान आपको महलों जैसी सुविधाएं मिलती है। जिस ट्रेन की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Maharaja Express. इस ट्रेन को दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में गिना जाता है।

कैसी दिखती है Maharaja Express?

Maharaja Express का जैसा नाम है, वैसा ही इसका डिजाइन और लुक भी है। यात्रियों को इस ट्रेन में महाराजाओं वाली ट्रीटमेंट मिलती है।

महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में चार अलग-अलग तरह के कोच मौजूद हैं, जिसमें Deluxe Cabin, Suite, Junior Suite के साथ Presidential Suite शामिल है।

Presidential Suite सबसे महंगा और शाही कोच है। हर कोच में बड़ी खिड़कियां, मिनी बार (Mini Bar), एसी (AC), WiFi, LED TV, OTT सब्सक्रिप्शन जैसी शानदार सुविधाएं मिलती हैं। Presidential Suite में आपको पर्सनल डाइनिंग एरिया और बटलर सर्विस तक दी जाती है।

Suite रूम में खाने की जगह के साथ शॉवर लगा बाथरूम और दो मास्टर बेडरूम भी है। इस ट्रेन में आपको शाही अंदाज में जीने का मौका मिलेगा, जहां हर कोना राजाओं-महाराजाओं के महल जैसा दिखता है।

Maharaja Express Ticket Price

Maharaja Express के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक The Indian Splendour पैकेज (7 दिन, 6 रात) का Presidential Suite में एक व्यक्ति का किराया 24890 डॉलर यानी करीब 21.6 लाख रुपये है। (रुपये का कीमत 13 मार्च के आधार पर है।)

वहीं Suite का किराया प्रति व्यक्ति 14490 डॉलर यानी करीब 12.6 लाख रुपये है। Junior Suite का किराया प्रति व्यक्ति 9940 डॉलर यानी करीब 8.6 लाख रुपये है और Deluxe Cabin का किराया प्रति व्यक्ति 6.7 लाख रुपये है। यहां ध्यान दें कि सभी रूट पर अलग-अलग किराया लागू होता है।

क्यों करें Maharaja Express Train में सफर?

अगर आप राजा-महाराजाओं की तरह शाही सफर का अनुभव लेना चाहते हैं, तो Maharaja Express आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। यह ट्रेन न केवल भारत की ऐतिहासिक विरासत से रूबरू कराती है, बल्कि आपको लग्जरी और आराम का बेहतरीन एहसास भी कराती है।