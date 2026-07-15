Emirates ने भारतीय यात्रियों के लिए शुरू की EMI सुविधा, अब किस्तों में बुक कर सकेंगे टिकट

Emirates Airline ने भारतीय यात्रियों के लिए टिकट पेमेंट का नया विकल्प शुरू किया है। अब यात्रियों को फ्लाइट टिकट के पूरे पैसे एक साथ नहीं देने होंगे। वे टिकट की रकम आसान मासिक किस्तों यानी EMI में चुका सकेंगे। एयरलाइन ने मंगलवार को जारी प्रेस रिलीज में इसकी जानकारी दी।

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यह सुविधा उन लोगों के काम आ सकती है, जो काफी समय से विदेश घूमने की योजना बना रहे हैं या अपनी यात्रा को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन टिकट की पूरी रकम एक बार में नहीं चुका सकते।

3 से 36 महीने तक की EMI

अब टिकट की पूरी रकम एक साथ देने की जरूरत नहीं होगी। यात्री इसे हर महीने की आसान किस्तों में चुका सकेंगे। यह सुविधा कुछ चुने हुए बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी।

इन बैंकों के कार्ड पर मिलेगा ऑप्शन

Emirates की EMI सुविधा कई बड़े बैंकों के क्रेडिट कार्ड पर मिलेगी। इनमें AXIS Bank, Bank of Baroda, HDFC Bank, HSBC Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, IndusInd Bank और Kotak Mahindra Bank शामिल हैं।

इसके अलावा RBL Bank, Standard Chartered Bank, State Bank of India और Yes Bank के क्रेडिट कार्ड से भी EMI पर टिकट बुक किया जा सकेगा। बुकिंग के समय यात्री अपने बजट के हिसाब से सही EMI प्लान चुन सकेंगे।

करीब 140 जगहों की यात्रा होगी आसान

Emirates का कहना है कि इस भुगतान सुविधा से भारतीय यात्रियों के लिए उसके करीब 140 डेस्टिनेशन के नेटवर्क तक पहुंच आसान हो सकती है। कंपनी का उद्देश्य ज्यादा लोगों के लिए विदेश यात्रा को किफायती और सुविधाजनक बनाना है।

Emirates के भारत और नेपाल के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद सरहान ने कहा कि कंपनी भारतीय ग्राहकों को सुविधाजनक भुगतान विकल्प देकर दुनिया भर की यात्रा को ज्यादा लोगों के लिए आसान बनाना चाहती है।

बजट में फिट होगी छुट्टी और प्रीमियम यात्रा



कंपनी के मुताबिक इस विकल्प से यात्री लंबे समय से टाली जा रही छुट्टियों की बुकिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही वे अपने यात्रा अनुभव को अपग्रेड भी कर पाएंगे और भुगतान अपने बजट के मुताबिक किस्तों में कर सकेंगे।

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अलग-अलग बैंकों के साथ साझेदारी होने से यात्रियों को कई EMI प्लान मिलेंगे। हालांकि Emirates ने यह साफ नहीं किया है कि इस सुविधा पर अतिरिक्त शुल्क या ब्याज लगेगा या नहीं। ग्राहकों को बुकिंग के समय अपने कार्ड जारी करने वाले बैंक की शर्तें जरूर देखनी होंगी।