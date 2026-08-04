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Newsट्रेंडिंगरहेजा डेवलपर्स के CMD नवीन रहेजा और बेटे नयन को बड़ी राहत! ED की गिरफ्तारी वारंट मांग पर कोर्ट ने लगाई रोक

रहेजा डेवलपर्स के CMD नवीन रहेजा और बेटे नयन को बड़ी राहत! ED की गिरफ्तारी वारंट मांग पर कोर्ट ने लगाई रोक

इंडिया टुडे के पत्रकार संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक ​प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ PMLA की धारा 3 के तहत कथित अपराध (जो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है) के लिए BNSS की धारा 72 और 75 (PMLA की धारा 65 के साथ पठित) के तहत ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं।

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BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Aug 4, 2026 16:36 IST

​नई दिल्ली के दक्षिण पूर्व जिले की साकेत कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शीतल चौधरी प्रधान की अदालत ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नवीन एम. रहेजा और उनके बेटे नयन एन. रहेजा को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है।

इंडिया टुडे के पत्रकार संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक ​प्रवर्तन निदेशालय ने दोनों आरोपियों के खिलाफ PMLA की धारा 3 के तहत कथित अपराध (जो अधिनियम की धारा 4 के तहत दंडनीय है) के लिए BNSS की धारा 72 और 75 (PMLA की धारा 65 के साथ पठित) के तहत ओपन-एंडेड गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने की मांग करते हुए याचिकाएं दायर की थीं। ईडी का तर्क था कि आरोपी जांच में शामिल होने में विफल रहे हैं। उन्होंने PMLA की धारा 50 के तहत जारी समन का पालन नहीं किया है।

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ईडी की याचिका पर 1 अगस्त 2026 को विस्तृत बहस हुई। आरोपियों की पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया कि दोनों आरोपी 2025 में चार बार व्यक्तिगत रूप से ईडी के समक्ष पेश हुए थे और उन्हें दिए गए दस्तावेजों से संबंधित निर्देशों का पालन किया था। ECIR वर्ष 2022 में दर्ज किया गया था, और NBW आवेदन लगभग चार साल बाद दाखिल किया गया। आरोपी जांच में शामिल होने और सहयोग करने के लिए तैयार हैं और जब भी आवश्यकता होगी, जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे।

​ईडी ने इन तर्कों का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी चार अवसरों पर जांच में शामिल होने में विफल रहे और अप्रैल 2026 में दिए गए समन का पालन नहीं किया, इसलिए इस चरण में राहत का कोई आधार नहीं बनता है।

अदालत ने टिप्पणी की कि किसी आरोपी के खिलाफ किसी भी न्यायिक प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है, और गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी करने के दूरगामी परिणाम होते हैं जो आरोपी के अधिकारों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए, यांत्रिक तरीके से नहीं।

यह देखते हुए कि दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होना बाकी है और दोनों आरोपियों ने जांच में शामिल होने और सहयोग करने की तत्परता और इच्छा व्यक्त की है, अदालत ने उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। ​आरोपियों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा को ब्रीफ करने वाले करंजावाला एंड कंपनी एडवोकेट्स और संदीप कपूर ने किया।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 4, 2026