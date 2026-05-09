BT Bazaar Explainer: चाणक्य के उन 7 सिद्धांतों पर चल रही है मोदी सरकार जिसे भेदना विपक्ष के लिए मुश्किल

इतिहास कभी भी अपने आप को उसी रूप में नहीं दोहराता, लेकिन वह समय के साथ नए मुखौटों में लौटता जरूर है। करीब 2500 साल पहले मश्हूर राजनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने 'अर्थशास्त्र' में एक सशक्त राष्ट्र की कल्पना के लिए 'सप्तांग सिद्धांत' दिया था।

आज के दौर में जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले भारत को देखते हैं, तो यह तुलना केवल संयोग नहीं लगती। यह समझना दिलचस्प है कि कैसे चाणक्य के वे सात स्तंभ आज के आधुनिक, लोकतांत्रिक भारत में एक मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक किले के रूप में दिखाई देते हैं। चलिए इन सात अंगों के माध्यम से मोदी सरकार की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करते हैं:

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1. स्वामी (नेतृत्व): स्पष्ट विजन और साहसिक निर्णय

चाणक्य के अनुसार, राज्य का भविष्य उसके राजा के विजन पर निर्भर करता है। आज पीएम मोदी के रूप में भारत के पास एक ऐसा नेतृत्व है जो प्रशासनिक औपचारिकता से आगे बढ़कर 'विकसित भारत 2047' जैसे लॉन्ग टर्म लक्ष्यों पर काम कर रहा है। नोटबंदी, जीएसटी और कड़े अंतरराष्ट्रीय फैसले उनके उसी 'निर्णायक' स्वभाव को दर्शाते हैं, जहां राष्ट्रहित में जोखिम लेना नेतृत्व की पहचान बन गया है।

2. अमात्य (कार्यकारी टीम): निष्ठा और विशेषज्ञता का संगम

चाणक्य ने मंत्रियों को 'राज्य की आंखें' कहा था। मोदी सरकार में केवल राजनीतिक चेहरे ही नहीं, बल्कि कार्यकुशलता और विशेषज्ञता (Expertise) को प्राथमिकता दी गई है। अमित शाह की आंतरिक रणनीतियां हों या एस. जयशंकर की वैश्विक कूटनीति, यह टीम वफादारी और योग्यता के उस संतुलन को दिखाती है जिसकी वकालत चाणक्य ने सदियों पहले की थी।

3. जनपद (जनता का आधार): लाभार्थी वर्ग और गहरा विश्वास

लोकतंत्र में 'जनपद' का अर्थ है- जनता का समर्थन। मोदी सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं (उज्ज्वला, आयुष्मान, मुफ्त राशन) के जरिए एक ऐसा 'लाभार्थी वर्ग' तैयार किया है, जो जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर सीधा सरकार से जुड़ा है। यह जन-विश्वास ही वह आधार है जो पिछले एक दशक से चुनावी मैदान में मोदी के किले को अभेद्य बनाता है।

4. दुर्ग (संगठन): चुनाव प्रबंधन से अभेद्य किलेबंदी तक

प्राचीन काल में पत्थर के दुर्ग होते थे, आज यह भूमिका संगठन की मजबूती निभाती है। भाजपा का 'बूथ स्तर' तक फैला ढांचा एक ऐसे आधुनिक दुर्ग की तरह है, जिसे भेद पाना विपक्ष के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यह संगठन सिर्फ चुनाव ही नहीं जीतता, बल्कि सरकारी नीतियों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम भी बनता है।

5. कोश (अर्थव्यवस्था): आर्थिक स्वावलंबन ही असली शक्ति

चाणक्य का सूत्र था- 'अर्थ ही धर्म का मूल है।' भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह और डिजिटल ट्रांजेक्शन में वैश्विक बढ़त इसी 'कोश' को समृद्ध करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। हालांकि रोजगार और ग्रामीण आय जैसी चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च और आर्थिक स्थिरता भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रही है।

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6. दण्ड (सुरक्षा और संप्रभुता): रक्षात्मक से आक्रामक रणनीति तक

'दण्ड' का अर्थ आज की सैन्य शक्ति और कानून के शासन से है। सर्जिकल स्ट्राइक और सीमाओं पर बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर सक्रिय कदम भी उठाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति यह 'जीरो टॉलरेंस' नीति चाणक्य के दण्ड सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप है।

7. मित्र (कूटनीति): वैश्विक संबंधों में ऑटोनॉमी

आज की उलझी हुई वैश्विक राजनीति में भारत की 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) काबिले गौर है। एक तरफ अमेरिका से घनिष्ठता और दूसरी तरफ रूस से पुराना नाता- यह संतुलन चाणक्य की उस सोच को दर्शाता है जिसमें मित्र वही है जो संकट में काम आए और राष्ट्र की शक्ति बढ़ाए।