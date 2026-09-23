Bittu Tabahi का सफाई अभियान! गुरुग्राम में हटाया 2,435 किलो कचरा, नोएडा में हुआ खत्म

दिल्ली की यमुना नदी की सफाई के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह चौधरी, जिन्हें Bittu Tabahi के नाम से जाना जाता है, ने अपना सफाई अभियान NCR के दूसरे शहरों तक पहुंचाया। उनकी तीन दिन की #CleanWithBittu मुहिम दिल्ली से शुरू होकर गुरुग्राम पहुंची और अब नोएडा में खत्म हुई।

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इस अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को दिल्ली से हुई, जहां Bittu और उनकी टीम ने यमुना किनारे से करीब 585 किलो कचरा हटाया। इसके बाद 21 सितंबर को टीम गुरुग्राम पहुंची, जहां खेड़की दौला इलाके में 2,435 किलो कचरा साफ किया गया।

गुरुग्राम के खेड़की दौला में सफाई अभियान के दौरान Bittu और उनकी टीम ने सड़क किनारे जमा प्लास्टिक और दूसरे कचरे को हटाया। उन्होंने बताया कि प्लास्टिक कचरा सिर्फ पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी खतरनाक है। खासतौर पर गायें कई बार इस प्लास्टिक को खा लेती हैं, जिससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है।

उन्होंने कहा कि टीम का उद्देश्य इस पूरे इलाके को साफ करना है। वीडियो में टीम को कचरा इकट्ठा करते हुए और बाद में साफ हुआ रास्ता दिखाया गया।

Bittu Tabahi के मुताबिक, गुरुग्राम सफाई अभियान में कुल 2,435 किलो कचरा हटाया गया। उन्होंने इस अभियान में शामिल लोगों का धन्यवाद भी किया।

Bittu ने Instagram पर अपडेट शेयर करते हुए बताया कि उनकी #CleanWithBittu cleanup journey World Cleanup Day यानी रविवार से शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली और गुरुग्राम में सफाई पूरी करने के बाद अब तीन दिन की यह मुहिम नोएडा में खत्म की जा रही है।

इस अभियान का आखिरी पड़ाव नोएडा के सेक्टर-94 स्थित युवा शक्ति घाट रहा, जहां सुबह 6 बजे से सफाई अभियान शुरू किया गया। Bittu ने लोगों से भी इस मुहिम से जुड़ने और यमुना किनारे की सफाई में सहयोग करने की अपील की।

इससे पहले Bittu Tabahi यमुना सफाई अभियान में भी हिस्सा ले चुके हैं, जहां उन्होंने करीब 4.5 घंटे की सफाई में 545 किलो कचरा हटाया था। यह अभियान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था।

Bittu और उनकी टीम इससे पहले मध्य प्रदेश की बेहद प्रदूषित अजनार नदी की सफाई के बाद चर्चा में आई थी। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के पास तुरहली फॉरेस्ट में भी करीब 100 लोगों की टीम के साथ सफाई अभियान चलाया था।

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अजनार नदी को साफ करने के उनके प्रयासों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली थी। उन्हें The Ocean Cleanup के संस्थापक और CEO Boyan Slat की ओर से नौकरी का ऑफर भी मिला था।

दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा में चलाए गए इस तीन दिवसीय अभियान के जरिए Bittu Tabahi और उनकी टीम ने सार्वजनिक जगहों की सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की।