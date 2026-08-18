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Newsटेक्नोलॉजीYouTube का बड़ा बदलाव! अब वीडियो शुरू होते ही गिने जाएंगे व्यूज़, क्रिएटर्स को मिलेगा कंटेंट पहुंच का सही अंदाजा

YouTube का बड़ा बदलाव! अब वीडियो शुरू होते ही गिने जाएंगे व्यूज़, क्रिएटर्स को मिलेगा कंटेंट पहुंच का सही अंदाजा

YouTube ने वीडियो व्यूज़ गिनने के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। 24 अगस्त से वीडियो शुरू होते ही व्यू काउंट होना शुरू हो जाएगा। नया सिस्टम सभी वीडियो फॉर्मेट पर लागू होगा। इससे क्रिएटर्स को कंटेंट की पहुंच समझने और चैनल परफॉर्मेंस ट्रैक करने में आसानी होगी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 18, 2026 13:57 IST
YouTube अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो व्यूज़ की गिनती करने का तरीका बदल रहा है.
YouTube अपने प्लेटफ़ॉर्म पर वीडियो व्यूज़ की गिनती करने का तरीका बदल रहा है.

In Short

  • YouTube 24 अगस्त से वीडियो शुरू होते ही व्यूज़ गिनना शुरू करेगा।
  • नया सिस्टम सभी वीडियो फॉर्मेट पर लागू होगा और Shorts जैसे सिस्टम को रेगुलर वीडियो में भी लाएगा।
  • व्यू काउंट बढ़ने के बावजूद YouTube पार्टनर प्रोग्राम और मॉनेटाइजेशन नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।

YouTube ने व्यूज़ गिनने के तरीके में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। अब प्लेटफॉर्म पर वीडियो के व्यू पहले से ज्यादा एक जैसे तरीके से गिने जाएंगे। यह बदलाव खास तौर पर क्रिएटर्स के लिए अहम है, क्योंकि इससे उन्हें अपने कंटेंट की पहुंच और परफॉर्मेंस को समझने में आसानी होगी। YouTube का यह नया सिस्टम 24 अगस्त से लागू होगा, जिसमें वीडियो शुरू होते ही व्यू काउंट होना शुरू हो जाएगा।

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पहले फ्रेम से ही शुरू होगी व्यू काउंटिंग

अब YouTube पर किसी वीडियो को प्ले होते ही उसका व्यू गिना जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि व्यू दर्ज होने के लिए दर्शक को वीडियो कुछ समय तक देखना पड़ता था। नए सिस्टम में वीडियो के पहले फ्रेम से ही व्यू रिकॉर्ड हो जाएगा।

YouTube ने बताया कि यह बदलाव दुनियाभर में सभी तरह के वीडियो फॉर्मेट पर लागू होगा। इसका मकसद अलग-अलग वीडियो फॉर्मेट के लिए इस्तेमाल होने वाले व्यू काउंट सिस्टम को एक जैसा बनाना है।

Shorts के बाद अब रेगुलर वीडियो में भी बदलाव

YouTube ने पिछले साल Shorts के लिए व्यू गिनने का तरीका बदला था। अब कंपनी उसी सिस्टम को रेगुलर वीडियो पर भी लागू कर रही है। इससे क्रिएटर्स को अपने चैनल की परफॉर्मेंस को एक समान तरीके से समझने में मदद मिलेगी।

कंपनी का कहना है कि अलग-अलग सिस्टम की वजह से क्रिएटर्स को कई बार व्यू नंबर समझने में परेशानी होती थी। नया अपडेट इस उलझन को कम करेगा और कंटेंट की पहुंच को ज्यादा साफ तरीके से दिखाएगा।

क्रिएटर्स को तेजी से बढ़ता दिख सकता है व्यू काउंट

इस बदलाव का असर सबसे ज्यादा क्रिएटर्स को दिखाई देगा। वीडियो शुरू होते ही व्यू दर्ज होने की वजह से कई चैनलों पर पब्लिक व्यू काउंट पहले के मुकाबले तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ सकता है।

YouTube के मुताबिक, इससे क्रिएटर्स को अपने चैनल की पहुंच और वैल्यू को ब्रांड और स्पॉन्सर के सामने बेहतर तरीके से बताने में मदद मिलेगी। हालांकि, दर्शकों के लिए वीडियो देखने के अनुभव में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

मॉनेटाइजेशन नियमों में नहीं होगा कोई बदलाव

YouTube ने साफ किया है कि इस नए अपडेट का असर YouTube पार्टनर प्रोग्राम की मॉनेटाइजेशन या एलिजिबिलिटी जरूरतों पर नहीं पड़ेगा। यानी क्रिएटर्स की कमाई या पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होने के नियम पहले जैसे ही रहेंगे।

इस बदलाव का मकसद सिर्फ व्यू नंबर को मापने का तरीका आसान और एक जैसा बनाना है, ताकि क्रिएटर्स को अपने कंटेंट के एक्सपोजर को समझने के लिए एक बेहतर मेट्रिक मिल सके।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 18, 2026