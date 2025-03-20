बहुत से लोग चाहते हैं कि वे अपने WhatsApp अकाउंट को दो स्मार्टफोन्स पर एक साथ यूज कर सकें। पहले यह मुमकिन नहीं था क्योंकि WhatsApp एक समय में सिर्फ एक प्राइमरी डिवाइस पर ही काम करता था। लेकिन, अब मल्टी-डिवाइस फीचर (Multi-Device Feature) की मदद से आप अपने अकाउंट को आसानी से दूसरे स्मार्टफोन से भी लिंक कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

WhatsApp मल्टी-डिवाइस फीचर का इस्तेमाल कैसे करें? (How to use WhatsApp multi-device feature?)

WhatsApp ने अपने यूजर्स को एक नया फीचर दिया है, जिससे वे चार एक्सट्रा डिवाइसेज पर अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें दूसरा स्मार्टफोन भी शामिल है। इसे एक्टिवेट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें-

अपने दूसरे स्मार्टफोन पर Google Play Store या Apple App Store से WhatsApp डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें।



अब WhatsApp खोलें और फोन नंबर दर्ज न करें।



वेलकम स्क्रीन पर 'Link to Existing Account' का ऑप्शन सेलेक्ट करें।



इसके बाद अपने प्राइमरी फोन पर WhatsApp खोलें, फिर Settings > Linked Devices > Link a Device पर जाएं।



दूसरे फोन पर शो हो रहे QR कोड को प्राइमरी फोन से स्कैन करें।



अब आपका WhatsApp अकाउंट दोनों स्मार्टफोन्स पर लिंक हो जाएगा और दोनों में एक साथ काम करेगा।



WhatsApp Web का इस्तेमाल

अगर आपके पास मल्टी-डिवाइस फीचर उपलब्ध नहीं है, तो आप WhatsApp Web का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप web.whatsapp.com पर जाएं। अब ब्राउजर सेटिंग्स से 'Desktop Mode' को इनेबल करें। अपने प्राइमरी फोन से QR कोड स्कैन करें। इस तरीके से आप अपने WhatsApp अकाउंट को दो स्मार्टफोन्स पर चला सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

कॉल और स्टेटस अपडेट्स सिर्फ प्राइमरी फोन पर ही शो होंगे। अगर आप प्राइमरी फोन से लॉगआउट करते हैं, तो सभी लिंक्ड डिवाइसेज डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सभी डिवाइसेज पर आपके चैट्स एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रहेंगे।